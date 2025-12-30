Američanka Isabelle Gradwell je nova okrepitev Cinkarne Celje, je najuspešnejši košarkarski klub v Sloveniji sporočil v izjavi za javnost. Gradwell v Celje prihaja kot zamenjava za rojakinjo Yaubryon Chambers, s katero je klub že pred časom sporazumno prekinil pogodbo.

Petindvajsetletna in 185 cm visoka Gradwell je v ameriški študentski ligi NCAA igrala za univerzi Cleveland State in Minnesota, na staro celino pa je prišla pred sezono 2023/24 in okrepila špansko ekipo Bembibre.

V prejšnji sezoni je večino sezone preigrala na Portugalskem za Madeiro in v povprečju na tekmo dosegla 10,2 točke in 5,8 skoka.

"Zelo sem vesela, da bom kariero nadaljevala v Cinkarni Celje. Gre za klub z bogato tradicijo in zmagovalno mentaliteto. Komaj čakam, da se priključim novim soigralkam in zaigram pred celjskim občinstvom," je v izjavi za klub dejala 25-letnica.

Celjanke so v domačem prvenstvu še naprej brez poraza po 11 zmagah, v regionalni ligi Waba pa s petimi zmagami in tremi porazi zasedajo četrto mesto za Montano (7-1), Partizanom (6-2) in Budućnostjo (6-1).

V slovenskem pokalu bodo 6. januarja na prvi polfinalni tekmi gostovale pri Triglavu, povratni obračun bo teden dni kasneje v knežjem mestu.