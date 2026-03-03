Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
3. 3. 2026,
12.57

Torek, 3. 3. 2026, 12.57

1 ura, 18 minut

Košarkarske legionarke

Teja Oblak v odločilnem delu košarkarske evrolige

STA

Teja Oblak se je uvrstila v odločilni del košarkarske evrolige.

Teja Oblak se je uvrstila v odločilni del košarkarske evrolige.

Foto: Filip Barbalić

Slovenska košarkarica Tejo Oblak si je s turško zasedbo Galatasaray že priigrala uvrstitev na zaključni turnir najboljše šesterice ženske košarkarske evrolige, so danes sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. Za nastop v sklepnem delu sezone se bori tudi Jessica Shepard z Venezio.

Škofjeločanka trenutno s francoskim Landesom bije boj za neposredno uvrstitev v polfinale, kamor bo napredovala ekipa, ki bo prva dosegla dve zmagi. Poraženke bodo nastopile v četrtfinalu. Trenutni izid v seriji je izenačen na 1:1, saj je Landes dobil tekmo na domačem parketu s 75:70. Kapetanka slovenske reprezentance je dosegla šest točk, dva skoka in šest podaj.

Vstopnice za četrtfinale pa še nima v rokah Schio, saj je v italijanskem obračunu na domačem parketu z 72:79 izgubil z Venezio. Jessica Shepard je bila sicer zelo razpoložena, saj je dosegla novega dvojnega dvojčka. Vknjižila je 19 točk, 14 skokov in štiri podaje.

Shepard je dobro formo potrdila tudi v italijanskem prvenstvu. Za 20. zaporedno zmago Schia je prispevala devet točk, 15 skokov in štiri podaje. S soigralkami so bile z 79:54 boljše od San Giovannija.

Jessica Shepard | Foto: Aleš Fevžer Jessica Shepard Foto: Aleš Fevžer

Alama San Martino nadaljujejo z izjemno serijo, za četrto zaporedno zmago je s 74:59 premagal Broni. Če je tri tedne nazaj še trepetal za obstanek v ligi, si je sedaj že priigral uvrstitev v četrtfinale. Tina Cvijanović je tokrat zbrala dve točki, dva skoka in podajo.

Tjaša Turnšek je bila junakinja zmage Klajpede nad Dzukijo v litovskem prvenstvu. Ob zmagi 77:63 je navdušila z izjemnim dvojnim dvojčkom. V 33 minutah igre je dodala kar 28 točk in 14 skokov.

V ruskem prvenstvu gre vse po načrtih Jekaterinburgu. Trenutno je pri 25 zmagah in zgolj enem porazu. Zadnji uspeh je dosegel na gostovanju pri Niki. Za 84:58 je Eva Lisec prispevala šest točk, štiri skoke in tri podaje.

Marburg je bil blizu presenečenja v nemškem pokalu. V polfinalu se je odlično upiral favoriziranemu Kelternu in bil na koncu prekratek 74:79. Z zmago 73:62 nad Saarlouisem je osvojil tretje mesto. Lea Debeljak je v polfinalu dosegla 10 točk, štiri skoke in podajo. V boju za bron je bila z 18 točkami in sedmimi skoki med boljšimi posameznicami na parketu.

Lea Debeljak je v polfinalu dosegla 10 točk, štiri skoke in podajo. V boju za bron je bila z 18 točkami in sedmimi skoki med boljšimi posameznicami na parketu.

V Španiji je četrti zaporedni poraz doživel Joventut, ki sedaj tri zmage zaostaja za osmim mestom, ki vodi v četrtfinale. S 77:80 je premoč moral priznati Ferrolu. Ajša Sivka je tekmo končala z 11 točkami, štirimi skoki in podajo.

Poraženi sta bili tudi obe Slovenki na Madžarskem, kjer se je končal redni del prvenstva. Györ je z 58:104 izgubil z ekip Pecs in ga v nadaljevanju čaka hud boj za obstanek. Mojca Jelenc je zbrala 10 točk in tri skoke. Sopron je z 68:76 izgubil proti DVTK. Osvojil je tretje mesto po rednem in se bo v četrtfinalu pomeril s Csato. Zala Friškovec je vpisala dve točki in skok.

