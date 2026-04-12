V času, ko so v Islamabadu potekali mirovni pogovori med ameriško in iransko delegacijo glede končanja vojne v Iranu, si je ameriški predsednik Donald Trump ogledal borbe UFC v Miamiju. V dvorano je prispel okoli 21. ure v spremstvu predsednika UFC Dana Whitea in več članov njegove družine.

Ob prihodu je ameriškega predsednika pričakal senator Marco Rubio, v bližini pa je bil tudi ameriški veleposlanik v Indiji Sergio Gor.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Ameriški mediji poročajo, da so bili v času, ko se je Trump ob glasbi Kida Rocka udobno namestil na svoj sedež, pogovori v Iranu že v kritični fazi. Kmalu po tem je podpredsednik ZDA JD Vance potrdil, da so bila pogajanja neuspešna in da iranska delegacija ameriških pogojev ni sprejela.

Kljub novici o neuspehu si je Trump dvoboje ogledal do konca. New York Times je poročal, da predsednik dvorane ni zapustil vse do 23.28 po lokalnem času.

Donald Trump je sicer pred tem dejal, da mu je vseeno, ali so pogajanja uspešna, saj ZDA zmagajo v vsakem primeru. "Vojaško smo jih že premagali," je dejal novinarjem v Beli hiši.