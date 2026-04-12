Čas je za severni pekel! V glavnih vlogah Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel.

"Na klancih je malo boljši od mene, a na Roubaixu klancev ni," je prejšnji konec tedna po dirki po Flandriji o Tadeju Pogačarju povedal Mathieu van der Poel. To je bila tudi napoved maščevanja. Nizozemec je moral namreč Slovencu letos že na dveh spomenikih priznati premoč, dirka Pariz–Roubaix pa je njegovo igrišče, saj ima tam že tri zmage. Zato bo tudi to nedeljo, na 123. izvedbi brutalne preizkušnje, ki je se je oprijel vzdevek "severni pekel", van der Poel glavni favorit, Pogačar pa je lani na grobih tlakovcih severne Francije doživel ognjeni krst in v roko segel le odličnemu Nizozemcu. Dobrih 258 kilometrov dolg kolesarski spektakel se bo začel v Compiegnu severno od Pariza ob 11.05, končal pa na slovitem velodromu v Roubaixu med 16.30 in 17.00. Na Sportalu ga bomo pospremili v živo.

Tadej Pogačar piše kolesarsko zgodovino, dobil je že štiri spomenike zapored. Osupljiv niz se je začel 27. aprila lani, ko je še tretjič v karieri osvojil Liege–Bastogne–Liege, nadaljeval je 11. oktobra s peto zmago na njegovi Lombardiji (na vrhu večne lestvice zmagovalcev se je izenačil z legendarnim Faustom Coppijem), nato pa 21. marca letos prvič slavil še na spomeniku Milano–Sanremo. Prejšnjo nedeljo je tretjič v karieri osvojil Flandrijo in zdaj na njegovem seznamu manjka le še en spomenik, kraljica klasik, dirka Pariz–Roubaix.

MVDP in Pogačar na zmenku z zgodovino

Lani se je "severnega pekla" lotil prvič v karieri in takoj zasedel drugo mesto, premoč je priznal le Mathieuu van der Poelu, ki je v Roubaixu slavil tretjič zapored. Pred Nizozemcem sta zdaj na večni lestvici le še Belgijca Roger de Vlaeminck in Tom Boonen, ki sta brutalne tlakovce severne Francije pokorila po štirikrat. Tako MVDP kot Pogačar sta danes na zmenku z zgodovino, prvi se želi vpisati med nesmrtne junake Roubaixa, slovenski as pa bi z zmago postal šele četrti kolesar v zgodovini z zmagami na vseh petih spomenikih. To je do zdaj uspelo le že omenjenemu de Vlaemincku ter njegovima rojakoma Riku van Looyju in Eddyju Merckxu.

Pogačar ima skupno 12 zmag na spomenikih, prejšnji konec tedna je na večni lestvici presegel de Vlaemincka, pred njim je le še veliki Merckx, ki je na spomenikih zbral 19 zmag. Van der Poel jih ima osem skupno, dve iz Sanrema ter po tri iz Flandrije in Roubaixa – LBL in Lombardija sta zanj težko ulovljiva, saj imata preveč klancev. Prav na teh je Pogačar boljši od njega, je prejšnjo nedeljo priznal MVDP, nato pa velikemu tekmecu tudi zagrozil: "Na Roubaixu klancev ni."

Zloglasne kocke

To sicer ne drži povsem, saj kolesarje na 258,3-kilometrski trasi čaka nekaj več kot 1.200 višincev, a se ti naberejo na kratkih in nezahtevnih vzpetinah, dirka slovi po tlakovanih odsekih. Teh je 31 v skupni dolžini 58,4 kilometra, njihova težavnost je označena z zvezdicami. Dva odseka sta lahka (*), šest je malce težjih (**), največ, 14, jih je srednje zahtevnosti (***), šest je težkih (****) in trije ekstremno težki (*****). Odseki s petimi zvezdicami so zdaj že legendarni Trouee d'Arenberg (na 163. kilometru dirke), Mons-en-Pevele (209,7 kilometra) in Carrefour de l'Arbre (241,2 kilometra).

Tudi Mohorič bo prežal na svojo priložnost

Dirka naj bi po napovedih vremenoslovcev potekala v suhem. Zmagovalec zadnjega mokrega Roubaixa je bil Italijan Sonny Colbrelli leta 2021. Naslednje leto je slavil Nizozemec Dylan van Baarle, odtlej pa je kraljeval mojster ciklokrosa MVDP. Tokrat pričakujemo še en dvoboj Pogačarja in van der Poela, a kolesarji na spolzkih in grobih tlakovcih potrebujejo tudi nekaj sreče. Ta lahko tudi favoritoma obrne hrbet, v srditem boju pa lahko naredita napako. Na svojo priložnost pa bodo zagotovo čakali asi, kot so Wout van Aert, Mads Pedersen, Filippo Ganna, Christophe Laporte, Jasper Philipsen, Jonas Abrahamsen, Arnaud de Lie, Alec Segaert, Matthew Brennan, Jordi Meeus, Jasper Stuyven, Daan Hoole, Florian in Gianni Vermeersch, Tim van Dijke, Antonio Morgado, Biniam Girmay in seveda tudi še en slovenski adut, Matej Mohorič. V Bahrain Victoriousu bosta Mohoriču pomagala še Matevž Govekar in Žak Eržen.

