Na območju trdnjave Citadelle Laferriere, priljubljene turistične atrakcije na severu Haitija, je v soboto prišlo do stampeda, ki je zahteval najmanj 30 življenj. Več deset ljudi je poškodovanih, neznano število jih pogrešajo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Haitijska vlada je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da se je incident zgodil med turističnim dogodkom, ki je na območje utrdbe iz 19. stoletja, uvrščene na Unescov seznam svetovne dediščine, privabil veliko število mladih.

At least 30 people, many of them school-age children as young as 12, were killed in a stampede at the Citadelle Laferrière fortress in Milot, Haiti, after heavy rains triggered panic at a gathering advertised on TikTok, the Miami Herald reports, citing local officials. pic.twitter.com/gwR2UbpD9X — Open Source Intel (@Osint613) April 12, 2026

Po navedbah lokalnih medijev so se obiskovalci gnetli pred edinim vhodom v znamenitost, nakar naj bi med tistimi, ki so jo poskušali zapustiti, in tistimi, ki so vanjo želeli vstopiti, prišlo do prerivanja oziroma pretepa.