Avtorji:
Sa. B., STA

Nedelja,
12. 4. 2026,
11.48

smrtne žrtve stampedo Haiti

Stampedo na Haitiju usoden za več deset ljudi

Trdnjava Citadelle Laferriere | Do stampeda je prišlo na območju trdnjave Citadelle Laferriere. | Foto Shutterstock

Na območju trdnjave Citadelle Laferriere, priljubljene turistične atrakcije na severu Haitija, je v soboto prišlo do stampeda, ki je zahteval najmanj 30 življenj. Več deset ljudi je poškodovanih, neznano število jih pogrešajo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Haitijska vlada je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da se je incident zgodil med turističnim dogodkom, ki je na območje utrdbe iz 19. stoletja, uvrščene na Unescov seznam svetovne dediščine, privabil veliko število mladih.

Po navedbah lokalnih medijev so se obiskovalci gnetli pred edinim vhodom v znamenitost, nakar naj bi med tistimi, ki so jo poskušali zapustiti, in tistimi, ki so vanjo želeli vstopiti, prišlo do prerivanja oziroma pretepa.

smrtne žrtve stampedo Haiti
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.