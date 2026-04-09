David van der Poel, starejši brat vrhunskega kolesarja Mathieu van der Poel, ki je med letoma 2014 in 2022 tudi sam tekmoval v cestnem kolesarstvu in ciklokrosu, je razkril, da je pri njegovem bratu do največjega miselnega preobrata prišlo na svetovnem prvenstvu v Avstraliji leta 2022, ko je po incidentu v hotelu pristal v priporu.

"Vso svojo kariero je zmagoval. Vse mu je šlo," je dejal David van der Poel. "Do 20. leta se je lahko močno zanašal na talent. Zmagoval je tudi, ko je taktično vozil neumno, ker je bil preprosto boljši od drugih."

Takšna dominanca je oblikovala tudi njegovo podobo. Veljal je za kolesarja, ki se "igra", za nekoga, ki naj ne bi poslušal trenerjev in se zanašal predvsem na svoj naravni dar, nakar je noč v priporu na predvečer cestne dirke na svetovnem prvenstvu v Avstraliji, ko se je Nizozemec zapletel v prepir z dvema najstnicama, ki sta vztrajno trkali na njegova vrata, on pa se je z njima soočil, prišlo je celo do fizičnega stika, vse obrnila na glavo.

Van der Poel je naslednji dan sicer začel dirko za naslov svetovnega prvaka, vendar jo po psihično izjemno naporni noči hitro končal. Njegovo stanje je močno pretreslo tudi njegove bližnje. "Še nikoli ga nisem videl tako žalostnega in negotovega," se je spominjal David. "Bil je v zelo slabem stanju."

Čeprav je bil Van der Poel pozneje oproščen, pa je madež ostal, priložnost za naslov svetovnega prvaka pa je splavala po vodi. Incidenr je imel dolgoročno veliko globlji pomen. "Ta dogodek je v njem vzbudil občutek krivde, a tudi nekaj premaknil," pravi njegov brat. "Tista celica v Avstraliji je bila, gledano nazaj, najboljša stvar, ki se mu je lahko zgodila."

Van der Poel se je po tistem dogodku spremenil. Postal je bolj discipliniran, osredotočen in predan treningu. Že leto pozneje je na svetovnem prvenstvu v Glasgowu osvojil naslov svetovnega prvaka in oblekel mavrično majico. V očeh njegovega brata ta zmaga presega športni uspeh. "Veselje je bilo nepopisno. Zame je to njegova najlepša zmaga," je dejal.

Van der Poel, ki je trenutno pri 60 profesionalnih zmagah, bo v nedeljo eden od glavnih favoritov za zmago na dirki po Flandriji, za mnoge največji enodnevni dirki. V svoji zbirki ima za zdaj že tri, njegov glavni izzivalec Tadej Pogačar se lahko pohvali z dvema.

Preberite še: