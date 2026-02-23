V Detroitu bo napeto, prihajajo vroči Teksašani

V košarkarski ligi NBA se ponoči nadvse zanimiv spopad napoveduje v Detroitu. Vodilna ekipa vzhodne konference namreč gosti teksaške San Antonio Spurs Victorja Webanyame, ki so v zadnjih desetih tekmah izgubili le enkrat, njihov zmagoviti niz pa traja že osem tekem. Pistons so v zadnjih desetih tekmah izgubili dvakrat, neporaženi so že pet zaporednih tekem.

San Antonio Spurs so trdno na drugem mestu nadvse zahtevne zahodne konference lige NBA, za najboljšo ekipo lige zaostajajo za štiri zmage. Detroit suvereno vodi na vzhodu, na računu ima 42 zmag in le 13 porazov. V dvorani Little Caesars se torej obeta izjemen spopad.

Četrta ekipa zahoda Houston Rockets pričakuje letos neprepričljive Utah Jazz, v tretji tekmi večera pa se bosta spopadla še Memphis in Sacramento.

Luka Dončić in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Lakers bodo spet na delu v sredo zjutraj, ko se bodo ob 4.30 na domačem parketu pomerili z Orlando Magic.

Liga NBA, 23. februar

