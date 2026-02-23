Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
S. K.

San Antonio Spurs Detroit Pistons košarka Liga NBA

Liga NBA, 23. februar

V Detroitu bo napeto, prihajajo vroči Teksašani

Cade Cunningham, Detroit Pistons | Detroit Pistons pričakujejo vroče San Antonio Spurse. | Foto Reuters

Detroit Pistons pričakujejo vroče San Antonio Spurse.

Foto: Reuters

V košarkarski ligi NBA se ponoči nadvse zanimiv spopad napoveduje v Detroitu. Vodilna ekipa vzhodne konference namreč gosti teksaške San Antonio Spurs Victorja Webanyame, ki so v zadnjih desetih tekmah izgubili le enkrat, njihov zmagoviti niz pa traja že osem tekem. Pistons so v zadnjih desetih tekmah izgubili dvakrat, neporaženi so že pet zaporednih tekem.

Luka Dončić
Sportal Nemoč Lakersov proti Bostonu, konec najbolj črnega obdobja Dallasa v tem stoletju

San Antonio Spurs so trdno na drugem mestu nadvse zahtevne zahodne konference lige NBA, za najboljšo ekipo lige zaostajajo za štiri zmage. Detroit suvereno vodi na vzhodu, na računu ima 42 zmag in le 13 porazov. V dvorani Little Caesars se torej obeta izjemen spopad.

Četrta ekipa zahoda Houston Rockets pričakuje letos neprepričljive Utah Jazz, v tretji tekmi večera pa se bosta spopadla še Memphis in Sacramento.

Luka Dončić in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Lakers bodo spet na delu v sredo zjutraj, ko se bodo ob 4.30 na domačem parketu pomerili z Orlando Magic.

Liga NBA, 23. februar

Lestvici

Luka Dončić Los Angeles Lakers
Sportal Dončić z nasmeškom: Ste presenečeni, da tokrat nisem bil jaz, kajne?
Victor Wembanyama San Antonio Spurs
Sportal Spursi nasuli 139 točk, Heat 136. Se sploh še igra obramba?!
San Antonio Spurs Detroit Pistons košarka Liga NBA Liga NBA
