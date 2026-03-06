Petek, 6. 3. 2026, 14.20
58 minut
Liga ABA, drugi del, 2. krog
Slovenski obračun v Novem mestu, Olimpija gosti Prepeličev Dubaj
V drugem krogu drugega dela lige ABA se v soboto v skupini za obstanek obeta slovenski obračun, saj se bosta v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu pomerili Krka in Ilirija. Cedevita Olimpija pa bo skupini top 8 v nedeljo v Stožicah gostila Dubaj s Klemnom Prepeličem.
