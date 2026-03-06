Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Liga ABA, drugi del, 2. krog

Slovenski obračun v Novem mestu, Olimpija gosti Prepeličev Dubaj

Ilirija : Šentjur | Ilirija bo v soboto na delu v Novem mestu. | Foto Aleš Fevžer

Ilirija bo v soboto na delu v Novem mestu.

Foto: Aleš Fevžer

V drugem krogu drugega dela lige ABA se v soboto v skupini za obstanek obeta slovenski obračun, saj se bosta v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu pomerili Krka in Ilirija. Cedevita Olimpija pa bo skupini top 8 v nedeljo v Stožicah gostila Dubaj s Klemnom Prepeličem.

Liga ABA, drugi del, 2. krog

Petek, 6. marec:

Sobota, 7. marec:

Nedelja, 8. marec:

Ponedeljek, 9. marec:

Lestvici:

Top 8:

Skupina za obstanek:

Cedevita Olimpija, Zvezdan Mitrović
Sportal Črnogorski strokovnjak ostaja v Ljubljani
Jurica Golemac
Sportal Člani Dubaja že v Ljubljani, z njimi tudi nekateri člani evropskih velikanov
KK Perspektiva Ilirija KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija ABA liga
