M. P., Š. L., STA

Torek,
3. 3. 2026,
21.20

Liga ABA, drugi del, 1. krog

Murić zadel za podaljšek, Ilirija premagala Dragićeve

Edo Murić, Ilirija | Edo Murić je zadel za podaljšek, ki ga je Ilirija suvereno dobila. | Foto Filip Barbalić

Edo Murić je zadel za podaljšek, ki ga je Ilirija suvereno dobila.

Foto: Filip Barbalić

Po reprezentančnem premoru se nadaljuje liga ABA. Na zaostali tekmi prvega kroga drugega dela lige sta se pomerila Split in Perspektiva Ilirija. S košem nekdanjega reprezentanta Eda Murića je Ilirija v zadnji sekundi rednega dela tekme izsilila podaljšek (94:94) in tega začela več kot izvrstno, z delnim izidom 7:0. Tekmo so Ljubljančani dobili s 112:107. Wendell Green je dal za Ilirijo 30 točk, Murić 26, Tim Tomažič 17 in Mark Padjen 14. Zoran Dragić je za Split prispeval le štiri točke.

Perspektiva Ilirija je z zmago začela drugi del regionalne lige. S šestimi zmagami po 17 tekmah zaseda peto mesto skupine za obstanek in je le dve zmagi oddaljena od Spartaka in eno od FMP, ki sta na vrhu razpredelnice.

Gosti so zelo slabo odprli obračun in za domačimi po vsega šestih minutah zaostajali že z 8:22. Vseeno so gosti proti najslabši ekipi lige strnili vrste in se že do polčasa povsem približali Splitčanom (46:47). Po izenačeni tretji četrtini, v kateri se nobeni ekipi ni uspelo odlepiti na več kot pet točk, so imeli v zadnjih minutah rednega dela vse v svojih rokah Splitčani, ki so vodili s +5 (89:84). Kljub temu so se varovanci Stipeta Modrića vrnili in ob drugem zgrešenem prostem metu Antonia Sikirića ter košu Eda Murića v zadnji sekundi izsilili podaljšek.

V njem so Ljubljančani hitro povedli za sedem po trojki Murića, a tudi to ni potrlo gostov, ki so se po peti trojki Teyvona Myersa v zadnji minuti približali na dve točki, nato pa je 18 sekund pred koncem Mark Padjen odločil dvoboj s svojo prvo trojko na tekmi.

Za Ilirijo je Wendell Green dosegel 30 točk, zadel je šest od 12 poskusov za tri in mirno tudi zadnja dva prosta meta na tekmi. Ob koncu rednega dela in v podaljšku pa je blestel Murić in dvoboj končal s 26 točkami. Za domače je 29 točk dosegel Myers.

Naslednjo tekmo drugega dela bodo Ljubljančani odigrali v soboto v gosteh proti Krki.

Liga ABA, drugi del, zaostala tekma

Torek, 3. marec:

Lestvici:

Top 8:

Skupina za obstanek:

