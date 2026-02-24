Khalil Brantley je po koncu študija začel profesionalno kariero v Evropi, kjer je podpisal pogodbo s klubom KK Tamiš Pančevo v srbski ligi KLS. V svoji prvi sezoni v Evropi je v dresu srbskega kluba KK Tamiš odigral 19 tekem, na katerih je v povprečju beležil 16,3 točke, 4,5 asistence in 3,8 skoka.

"Prihod v KK Krka je zame velika čast. Prihajam v klub z močno tradicijo, ki slovi po profesionalnosti in korektnosti, zato sem ponosen, da postajam del te zgodbe. Prihajam z željo, da na vse možne načine prispevam k uspehu ekipe - z delom in borbenostjo, vključevanjem soigralcev, doseganjem točk ter z zavezanostjo, da se vsak dan izboljšujem. Moj cilj je pomagati ekipi tekmovati na najvišji ravni in skupaj nadaljevati pot naprej. Navijačem pa sporočam, da so proč od mojega doma poleg soigralcev zdaj moja nova družina. Zato se veselim, da bom ta klub predstavljal s ponosom in dal vse od sebe vsakič, ko stopim na igrišče. Komaj čakam, da začutim vašo podporo in da se skupaj s soigralci borim za barve Krke," je ob prihodu povedal novinec, ki bo nosil dres s številko 5.

Da iščejo igralca na položaju branilca, je že po koncu pokalnega tekmovanja povedal trener Dejan Jakara, ki je zaradi poškodbe za nedoločen .čas ostal brez uslug Maria Ihringa. Zdaj so v strokovnem štabu in vodstvu kluba našli rešitev.

"Vstopamo v zadnjo tretjino sezone. Imamo jasne cilje. Verjamemo, da nam bo pri dosegi teh pomagal tudi naš novi košarkar Khalil Brantley. V prvem delu sezone se je izkazal. Želimo si, da del svojega bogatega košarkarskega repertoarja pokaže tudi v našem dresu," je ob prihodu novinca povedal Jure Balažić, direktor KK Krka.

