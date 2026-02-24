Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
24. 2. 2026,
18.55

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ABA liga ABA liga ABA KK Krka Novo mesto Khalil Brantley

Torek, 24. 2. 2026, 18.55

5 minut

Khalil Brantley nova okrepitev Krke

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Khalil Brantley | Khalil Brantley je novi član Krke. | Foto Guliverimage

Khalil Brantley je novi član Krke.

Foto: Guliverimage

Člansko ekipo KK Krka je okrepil 185 centimetrov ameriški organizator igre, Khalil Brantley, so sporočili iz kluba.

Khalil Brantley je po koncu študija začel profesionalno kariero v Evropi, kjer je podpisal pogodbo s klubom KK Tamiš Pančevo v srbski ligi KLS. V svoji prvi sezoni v Evropi je v dresu srbskega kluba KK Tamiš odigral 19 tekem, na katerih je v povprečju beležil 16,3 točke, 4,5 asistence in 3,8 skoka.

"Prihod v KK Krka je zame velika čast. Prihajam v klub z močno tradicijo, ki slovi po profesionalnosti in korektnosti, zato sem ponosen, da postajam del te zgodbe. Prihajam z željo, da na vse možne načine prispevam k uspehu ekipe - z delom in borbenostjo, vključevanjem soigralcev, doseganjem točk ter z zavezanostjo, da se vsak dan izboljšujem. Moj cilj je pomagati ekipi tekmovati na najvišji ravni in skupaj nadaljevati pot naprej. Navijačem pa sporočam, da so proč od mojega doma poleg soigralcev zdaj moja nova družina. Zato se veselim, da bom ta klub predstavljal s ponosom in dal vse od sebe vsakič, ko stopim na igrišče. Komaj čakam, da začutim vašo podporo in da se skupaj s soigralci borim za barve Krke," je ob prihodu povedal novinec, ki bo nosil dres s številko 5.

Da iščejo igralca na položaju branilca, je že po koncu pokalnega tekmovanja povedal trener Dejan Jakara, ki je zaradi poškodbe za nedoločen .čas ostal brez uslug Maria Ihringa. Zdaj so v strokovnem štabu in vodstvu kluba našli rešitev.

"Vstopamo v zadnjo tretjino sezone. Imamo jasne cilje. Verjamemo, da nam bo pri dosegi teh pomagal tudi naš novi košarkar Khalil Brantley. V prvem delu sezone se je izkazal. Želimo si, da del svojega bogatega košarkarskega repertoarja pokaže tudi v našem dresu," je ob prihodu novinca povedal Jure Balažić, direktor KK Krka.

Preberite še:

Dejan Jakara
Sportal "Položaj je izredno težek"
Cedevita Olimpija
Sportal Cedevita Olimpija brez težav do pokalne lovorike
Cedevita Olimpija Ljubljana, Umoja Gibson
Sportal Brez presenečenja: Cedevita Olimpija in Krka suvereno v finale
ABA liga ABA liga ABA KK Krka Novo mesto Khalil Brantley
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.