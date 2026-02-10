Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L., STA

10. 2. 2026
19.10

Liga OTP banka, 18. krog

Tesna zmaga Ilirije proti Polzeli

Ilirija : Bosna | Ilirijo čaka obračun s Hopsi. | Foto Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Ilirijo čaka obračun s Hopsi.

Foto: Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Košarkarji Perspektive Ilirije so na prvi tekmi 18. krogu lige OTP banka premagali Hopse Polzelo s 93:91. V torek zvečer je na sporedu še tekma med Krko in Triglavom.

Ilirija je na zadnji tekmi drugega dela trikrožega sistema osvojila načrtovani točki. Izbranci domačega trenerja Stipeta Modrića so vodili od prve do zadnje minute. V prvi polovici tekme so si najvišjo prednost priigrali v začetku druge četrtine, ko so povedli s 43:30, v začetku tretje pa je prednost narasla na +17 (61:44).

Polzeljani po tako visokem zaostanku niso izobesili bele zastave, v nadaljevanju so zaigrali pogumno in se v 33. minuti po trojki Nika Urbanije približali na vsega tri točke zaostanka (74:77), dve minuti pozneje pa le na dve točki (79:81). Šiškarji so v prelomnih trenutkih dvoboja le strnili svoje vrste. Po delnem izidu 7:0 so najprej povedli z 88:79, točkovno prednost pa kljub nihanjem v svoji igri - gosti so se jim 33 sekund pred koncem približali na 88:91 - zadržali do zadnjega zvoka sirene.

Slovenski reprezentant Robert Jurković je za domačo ekipo dosegel 23 točk in pobral 13 žog pod obema obročema, Wendell Green pa je za zmago prispeval 16 točk in šest podaj. Pri gostih sta bila najučinkovitejša Urbanija z 28 točkami in Dino Murić z 21 točkami in 11 skoki.

Liga OTP banka, 18. krog

Torek, 10. februar:
Ilirija : Hopsi Polzela 93:91

19.00 Krka - Triglav Kranj

Sobota, 14. februar:
17.30 Šenčur - Rogaška
19.30 Zlatorog Laško - Šentjur

Ponedeljek, 16. februar:
17.30 Kansai Helios Domžale - Podčetrtek

Lestvica:

