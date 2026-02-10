Z osvojeno olimpijsko zlato medaljo Domna Prevca na tekmi mešanih ekip - skupaj z Niko Vodan, Anžetom Laniškom in Niko Prevc - je družina Prevc spisala posebno poglavje v zgodovini zimskih olimpijskih iger. Bratje Peter, Cene in Domen ter sestra Nika so postali šele druga družina, ki ima na zimskih olimpijskih igrah štiri različne dobitnike medalj, hkrati pa prva, pri kateri so do tega dosežka prišli izključno bratje in sestre.

Do zdaj je to uspelo le družini Christian iz ZDA, kjer so medalje osvojili trije bratje (Bill, Roger, Gordon) in Billov sin Dave – vsi v hokeju na ledu. Kot prvemu je leta 1956 v Cortini d'Ampezzo uspelo Gordonu, štiri leta pozneje sta medaljo osvojila še Roger in Bill (1960), leta 1980 pa še Dave Christian, Billov sin.

Peter začel zbiranje, Domen sklenil družinski krog

Vse do 10. februarja 2026 pa v zgodovini zimskih olimpijskih iger še ni uspelo, da bi do štirih različnih olimpijskih medalj prišli samo bratje in sestre. Družina Prevc je tako postala edina, v kateri so trije bratje in sestra osvojili olimpijsko medaljo. V primeru družine Christian gre namreč za kombinacijo bratov in sina.

Peter Prevc se je leta 2014 iz Sočija vrnil s srebrno in bronasto medaljo. Vse skupaj pa ima štiri olimpijske medalje. Foto: Sportida

Starša Prevc, Božidar in Julijana, sta se razveselila prvega olimpijskega odličja po zaslugi Petra Prevca. V Sočiju 2014 je skočil do posamičnega srebra in brona, pred štirimi leti v Pekingu 2022 pa še do zlata v mešani ekipni tekmi in srebra z moško ekipo.

V Pekingu je bil del moštvene medalje tudi Cene Prevc, do letošnjega leta pa smo čakali, da se je družinska zbirka še razširila. Najprej je na posamični tekmi Nika Prevc skočila do srebra, danes pa govorimo o sklenjenem krogu, potem ko je bil Domen Prevc član zasedbe, ki je v mešanih ekipah osvojila zlato, katerega se veseli tudi Nika.

Družina Prevc in olimpijske medalje v smučarskih skokih Peter Prevc (4) srebro: posamična tekma na srednji skakalnici ( 2014, Soči )

) bron: posamična tekma na veliki skakalnici ( 2014, Soči )

) srebro: ekipna tekma ( 2022, Peking )

) zlato: mešana ekipna tekma (2022, Peking) Cene Prevc (1) srebro: ekipna tekma (2022, Peking) Nika Prevc (2) srebro: posamična tekma na srednji skakalnici ( 2026, Predazzo )

) zlato: mešana ekipna tekma (2026, Predazzo) Domen Prevc (1) zlato: mešana ekipna tekma (2026, Predazzo)

V Pekingu brat in brat, v Predazzu brat in sestra. Premierna medalja tudi za Laniška.

Posebnost letošnjih iger je, da je družina Prevc spet prišla do olimpijske medalje v paru, le da tokrat v drugačni kombinaciji. V Pekingu sta do odličja prišla brata Peter in Cene Prevc (moška ekipna tekma), v Predazzu pa sta novo poglavje spisala brat in sestra, Domen in Nika Prevc.

Slednja sta skupaj nastopila v mešani ekipni tekmi, v kateri sta Slovenijo zastopala še Nika Vodan in Anže Lanišek. Za Laniška je bila današnja medalja prva olimpijska, Nika Vodan pa je medaljama iz Pekinga (bron in zlato) dodala še novo odličje in se lahko po novem pohvali s tremi olimpijskimi medaljami.

Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc so osvojili olimpijsko srebro na moštveni tekmi leta 2022 v Pekingu. Foto: Anže Malovrh/STA

A olimpijskih iger še ni konec. Zdaj se dogajanje seli na veliko skakalnico, ki je slovenskim skakalcem in skakalkam bolj po godu, na sporedu pa bosta še dve posamični in moška superekipna tekma, na kateri bosta Slovenijo zastopala dva predstavnika.

Družini s štirimi različnimi olimpijskimi medaljisti (zimske OI)

Družina Oseba Šport Olimpijske igre Razmerje Christian (ZDA) Bill Christian hokej na ledu 1960 Squaw Valley brat Christian (ZDA) Roger Christian hokej na ledu 1960 Squaw Valley brat Christian (ZDA) Gordon Christian hokej na ledu 1956 Cortina d'Ampezzo brat Christian (ZDA) Dave Christian hokej na ledu 1980 Lake Placid sin (Bill) Prevc (Slo) Peter Prevc smučarski skoki 2014 Soči, 2022 Peking brat Prevc (Slo) Cene Prevc smučarski skoki 2022 Peking brat Prevc (Slo) Domen Prevc smučarski skoki 2026 Milano-Cortina brat Prevc (Slo) Nika Prevc smučarski skoki 2026 Milano-Cortina sestra

Družine s tremi različnimi olimpijskimi medaljisti (zimske OI)