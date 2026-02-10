Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Jaka Lopatič

Jaka Lopatič

10. 2. 2026
21.16

56 minut

Navijači ponoreli po zlatu mešane ekipe: Adijo pamet, noro!

Jaka Lopatič

Jaka Lopatič

Foto J. L.

Foto: J. L.

Zlata medalja slovenske mešane ekipe na olimpijskih igrah je na skakalnici v Predazzu sprožila popolno evforijo. Po nastopih Nike Vodan, Anžeta Laniška, Nike Prevc in Domna Prevca so iztek skakalnice preplavile slovenske zastave, glasno petje "Kdor ne skače, ni Slovenc," pa je odmevalo še dolgo po zadnjem skoku. Med navijači je bil tudi Miha iz Radomelj, ki je doživel večer, o katerem je sanjal že kot otrok.

Domen Prevc Nika Prevc
Prevcem uspelo nekaj, česar na OI ni še nobenim bratom in sestram
NIka Vodan Nika Prevc Anže Lanišek Domen Prevc
Skakalci ubranili zlato, 20. mesto skoraj brezhibnega Dovžana, smučarki brez rezultata

Po srebru Nike Prevc se Slovenija na olimpijskih igrah v Predazzu veseli zlatega odličja na tekmi mešanih ekip. Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so spisali pravljico in osvojili zlato medaljo. 

Med številnimi slovenskimi navijači je bil tudi Miha iz Radomelj, ovit v slovensko zastavo, s hripavim glasom in nasmehom, ki ga ni mogel skriti.

"Končno, d’best, bravo. Navdušen sem. Res je odlično vzdušje, fantastično je biti tu ob osvojeni zlati medalji," je povedal, še preden se je dobro zavedel, kaj se je pravzaprav zgodilo.

navijač predazzo | Foto: J. L. Foto: J. L.

"Adijo pamet, noro, vsi Slovenci smo skakalci. Celotno življenje smo čakali na to," je dodal.

Za Miho pa ta večer ni bil le športni trenutek, ampak osebna zgodba, ki se je pisala desetletja.

"Ko sem bil majhen in gledal olimpijske igre v Sarajevu in Vučka, sem si vedno želel biti del olimpijskih iger. Sanje so se mi uresničile in še zlato medaljo sem doživel pred očmi," je povedal z vidnim navdušenjem.

Slovenski navijači niso naključni gostje velikih tekem, kar so velikokrat pokazali že v preteklosti. In tudi Miha hodi po skakalnih tekmah.

"Hodimo sicer gledat fante v Planico in dekleta na Ljubno," je še dodal vidno navdušeni Miha, ki si je že ogledal moško posamično tekmo na letošnjih olimpijskih igrah.

