Krka se je znesla nad Hopsi, Ilirija pa nad Šentjurjem

Za uvod v 16. krog košarkarske lige OTP banka je Krka z 92:61 odpravila Hopse, Ilirija pa je s 100:76 premagala Šentjur. V soboto bosta na sporedu še tekmi Triglav Kranj - Podčetrtek ter Zlatorog Laško - Šenčur, v ponedeljek pa bo za konec kroga Rogaška gostovala v Domžalah.

Hopsi so držali priključek približno 15 minut, nato pa je Krka s širšim naborom igralcev in višjim ritmom igre naredila razliko. Do odmora se je cela domača ekipa vpisala med strelce, na začetku drugega polčasa pa je imela že 25 točk prednosti (58:33).

Novomeščani so po štirinajsti zmagi z naskokom vodilna ekipa lige OTP, hkrati pa so ostajajo neporaženi doma po vrnitvi v dvorano Leona Štuklja.

Dvoboj na vrhu lestvice strelcev lige OTP banka je dobil Dino Murić (povprečje 18,2 točk), ki je zbral 17 točk (met 5:12, 9 skokov), Blaž Mahkovic (13 točk, met 4:8) pa ostaja vodilni na razpredelnici s povprečjem 19,1 točke na tekmo.

Ilirija je visoko premagala Šentjur. Foto: Aleš Fevžer

Perspektiva Ilirija je niz treh gostovanj v Laškem, Šenčurju in Šentjurju končala s šestimi točkami, tako da s tremi zmagami zaostanka ostaja najbližja zasledovalka vodilne Krke. Ljubljančani so po 16 krogih 3/4 uspešni (12-4), Šentjur pa je s tretjim zaporednim porazom in skupno okroglim desetim padel na 37,5%.

Tekma je potekala na Ježici zaradi evropskega prvenstva v futsalu v Tivoliju, Perspektivo Ilirijo pa to ni zmotilo. Drugo četrtino je dobila s 35:17 in dvomestno razliko iz 15. minute zadržala vse do konca.

Najboljša strelca pri domačih sta bila Robert Jurković (19 točk, trojke 4:6, 6 skokov, 4 podaje) in Edo Murić (17 točk, met 5:7), prvič pa se je v dresu Ilirije predstavil črnogorski organizator igre Petar Popović, ki je zbral 14 točk (met 5:9, 5 podaj).

Pri Šentjurju je z 21 točkami in metom 7:9 za tri točke izstopal Ožbej Glavan.

Liga OTP banka, 16. krog Sreda, 28. januar:

Krka : Hopsi Polzela 92:61 100:76 (20:19, 55:36, 75:59)

Ilirija : Šentjur 100:76 (20:19, 55:36, 75:59) Sobota, 31. januar:

17.30 Triglav Kranj - Podčetrtek

19.30 Zlatorog Laško - Šenčur Ponedeljek, 2. februar:

17.30 Kansai Helios Domžale - Rogaška

Lestvica: