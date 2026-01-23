Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M., Š. L., STA

Liga ABA, 16. krog

Cedevita Olimpija po drami in podaljšku do 11. zmage

Zadar : Cedevita Olimpija | Cedevita Olimpija je na gostovanju v Zadru zmagala po podaljšku. | Foto ABA League j.t.d./Josip Begonja

Cedevita Olimpija je na gostovanju v Zadru zmagala po podaljšku.

Foto: ABA League j.t.d./Josip Begonja

Za uvod v 16. krog lige ABA so košarkarji Cedevite Olimpije na gostovanju pri Zadru, kjer jim zaradi slabega počutja ni mogel pomagati kapetan Jaka Blažič, zmagali po podaljšku s 101:112. Krko v soboto čaka gostovanje pri Borcu, Perspektiva Ilirija pa se bo zatem v Hali Tivoli pomerila z Mego Urbana Krofliča.

Po dveh zaporednih domačih tekmah je pred košarkarji članske zasedbe Cedevite Olimpije serija gostovanj. Začeli so jo v Dalmaciji, kjer so v okviru 16. kroga prvega dela lige ABA premagali Zadar.

Ta je v drugem polčasu dolgo vodil, a je ljubljanska zasedba stopila njegovo prednost, imela ob koncu rednega dela priložnost za zmago, a naredila osebno napako. Domači so izkoristili in s prostim mestom izsilili podaljšek. V tem je ritem narekovala Olimpija, ki je na koncu za 11. zmago v tekmovanju slavila s 101:112.

Cedevita Olimpija ima do konca rednega dela le še eno tekmo, naslednji teden bo gostovala pri Perspektivi Iliriji, nato pa se bo preselila v skupino Top 8, kjer jo čaka novih osem tekem z Dubajem, Partizanom, Cluj-Napoco in najverjetneje Igokeo.

Zadar : Cedevita Olimpija | Foto: ABA League j.t.d./Josip Begonja Foto: ABA League j.t.d./Josip Begonja

Glede na to, da bodo ekipe vse rezultate iz rednega dela prenesle v nadaljevanje tekmovanja, je vsaka zmaga pomembna. Za današnjo je Cedevita Olimpija potrebovala 45 minut igre in dva junaka. Umoja Gibson je v zadnji četrtini s 13 točkami (skupno 16, trojke 3:5, 8 podaj) poskrbel, da so Ljubljančani nadoknadili deset točk zaostanka in tekmo odpeljali v podaljšek, Aleksej Nikolić pa je v dodatnih petih minutah dosegel 12 od svojih 23 točk (met iz igre 8:12).

Cedevita Olimpija je zbrala 16 trojk iz 29 poskusov (55,2%); po tri trojke sta zadela Gibson in Nikolić, izstopal pa je Miha Cerkvenik, ki je vseh svojih 15 točk dosegel s stoodstotnim metom izza polkroga (5:5 za 3).

Liga ABA, 16. krog

Petek, 23. januar:

Sobota, 24. januar:

Nedelja, 25. januar:

Ponedeljek, 26. januar:

Lestvica:

