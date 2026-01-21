Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek v Hali Tivoli na tekmi 15. kroga Eurocupa s 86:80 ugnali Cluj-Napoco in vknjižili pomembno zmago v boju za končnico, kamor se po zmagi Bahčešehirja nad Hapoel Jeruzalem še niso uvrstili.

V Hali Tivoli se je v torek po dolgem času odvil pravi košarkarski praznik. Ob robu parketa so sedeli številni znani obrazi Olimpije iz 90. let, vzdušje je bilo sploh v drugem polčasu naelektreno, k vsemu skupaj pa je dodala tudi predstava obeh moštev na parketu, ki sta poskrbeli za pravi boj do zadnje sekunde. Ta se je nato končal z nasmeški košarkarjev domačega kluba, ki ima tako kot Bahčešehir deset zmag in pet porazov. Vodilni Hapoel ima dve zmagi več in dva poraza manj.

Prvič po desetletju je tako Hala Tivoli gostila tekmo evropskega pokala in ta nikakor ni razočarala. "Zame je sicer povsod podobno (smeh, op. p.). Navijači pa so bili danes izjemni, hvaležen sem vsem, ki so nas prišli v živo podpret, z njihovo pomočjo je bilo vse lažje," je na vprašanje, kako je bilo zamenjati Stožice, odgovoril DJ Stewart, ki je bil s 25 točkami prvi strelec ekipe.

V Hali Tivoli je bilo sploh v drugem polčasu izjemno vzdušje. Foto: Aleš Fevžer

Nikolić: Odgovorili smo z odlično obrambo

Točko manj je dosegel Aleksej Nikolić, ki je imel skupaj z Umojo Gibsonom predvsem na uvodu kar precej težav z agresivno obrambo Cluja, ki se je pričakovano osredotočil na kreatorja ljubljanske igre. "Vedno je lepo igrati v Tivoliju, dvorana se napolni, navijači se odzovejo, tudi danes so nas dvignili, ko ni šlo," je povedal Nikolić.

"Izjemno pomembna zmaga, želeli smo si druge zmage proti njim tudi za položaj na lestvici in to nam je uspelo. Ni bilo realno, da bi tekmo dobili v prvi četrtini, oni so se vrnili, imajo kakovost. Pomembno je, da smo zdržali in tekmo odločili v svoj prid. Pričakovati je bilo, da bodo njihovi najboljši obrambni igralci krili mene in Gibsona. Na ta način so uničili ritem napada. Kar je bilo ključno tako kot že nekajkrat v tej sezoni, je pomembno, da smo odgovorili z odlično obrambo, kar mora biti osnova, potem je tudi drugo steklo," je še dodal slovenski košarkar.

Aleksej Nikolić je dosegel 25 točk. Foto: Aleš Fevžer

Mitrović zadovoljen z vzdušjem

Atmosfero pa je pohvalil tudi trener Zvezdan Mitrović. "V drugem polčasu je bila odlična atmosfera, malce drugačna kot v Stožicah, in res mi je bilo všeč. Po tekmi z Budućnostjo sem govoril o številkah, zdaj so bili nasprotniki boljši v veliko zadevah, a imeli smo 18 skokov v napadu. Imeli smo veliko energije, veliko je bilo teka, ni lahko igrati obrambe proti ekipi, ki v povprečju doseže 95 točk. Zelo sem zadovoljen in to je zelo pomembna tekma za uvrstitev v končnico Eurocupa," je bil zadovoljen Črnogorec na slovenski klopi.

Cedevita Olimpija je na koncu zbrala 18 skokov v napadu, gostje le sedem, tudi sicer so Ljubljančani preskakali Cluj in tudi v trenutkih, ko se je zdelo, da njihova ladja tone, odgovorili z agresivno in energično obrambo, ki je prinesla rezultate. Po odličnem začetku je namreč sledil padec v igri domače ekipe, ki je v tretji četrtini zaostajala že za deset, a se je Mitrovićeva ekipa suvereno vrnila v igro in tehtnico prevesila na svojo stran.

Zvezdan Mitrović je bil zadovoljen s prikazanim. Foto: Aleš Fevžer

"Ko smo odprli tretjo četrtino, smo bili na –10 in smo počeli neumnosti, naredili pa nismo niti ene osebne napake. Bil je trenutek, ko se je tekma lomila in se je zbudila tudi dvorana. Zgodila se je lepa atmosfera, vsak, ki je prišel, je lahko užival v odlični tekmovalni košarki proti odličnemu nasprotniku. Cilj je bil, da ustavimo njihova glavna orožja, a nato malce zastane tudi naš napad, ker to ni preprosto. V drugi četrtini se je to poznalo, a so se fantje vrnili v življenje. K temu sta prispevala skok in agresivnost," je še dodal Mitrović.

DJ Stewart Foto: Aleš Fevžer

Pomembno vlogo je spet prevzel Stewart, ki je znova dokazal, da iz sezone v sezono dela ogromne korake naprej, tudi tokrat je sploh na začetku vlekel igro Ljubljančanov. "DJ napreduje iz sezone v sezono, je izredno pomemben košarkar za to ekipo, to je njegovo tretje leto tukaj in drugo z mano. Res trdo dela in mislim, da je pred njim še ogromno, ima velikanski potencial in iz leta v leto napreduje. Res dobro dela in izkorišča dano priložnost, ima še ogromno prostora tudi za napredek," je svojega varovanca pohvalil Mitrović.

Zadovoljen je bil tudi 26-letni Američan. "Tega, da znam prevzeti vlogo vodje, sem si želel v prehodu na to sezono. Še vedno trdo delam in vem, da me čaka še ogromno dela in vloženega truda, da se izboljšam," se je smejalo Stewartu.

"V prvi četrtini smo silovito začeli, potem so sledile napake v drugi četrtini, sploh v obrambi. Pomembno je, da smo v tretji četrtini pokazali drugačen obraz in zmanjšali število napak. Mislim, da nam je to odlično uspelo. Pomembno je bilo, da smo tudi v slabih trenutkih ostali skupaj, smo ekipa, bojujemo se skupaj. Na koncu nam je tudi uspelo," je še dodal Američan.

Preberite še: