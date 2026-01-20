Le malo stvari je v življenju bolj frustrirajočih kot poskus dokončanja pomembnega projekta na zastareli programski opremi. Če se v tem prepoznate, lahko izkoristite Keysoff Winter Sale , ki vam omogoča nakup Microsoft Officea in sistema Windows 11 po dostopni ceni. Paket Microsoft Office 2021 Professional lahko trenutno dobite za samo 31,25 evra (redna cena je 249 evrov) s kodo BP62.

MS Office Professional 2021 vključuje vse najbolj priljubljene klasične programe – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access in še več. Word vam pomaga pri ustvarjanju dokumentov, življenjepisov, dopisov in drugih vsebin. Excel omogoča preprosto analizo in organizacijo podatkov ter njihovo pregledno vizualizacijo. PowerPoint vam pomaga ustvarjati predstavitve za informiranje ali prepričevanje.

Brez naročnin in brez ponavljajočih se stroškov – programska oprema, ki velja celotno življenjsko dobo vaše naprave. Če pa se močno zanašate na sinhronizacijo v oblaku in delo z umetno inteligenco, je morda boljša izbira Microsoft Office 2024. Dosmrtno licenco za MS Office Home & Business 2024 lahko dobite za samo 89,99 evra – to je kar 200 evrov manj od uradne cene 299 evrov. Izkoristite te ponudbe, preden izginejo.

62-odstotni popust na Microsoft Office (koda BP62)

Foto: Keysoff.com

Poleg tega je na voljo tudi Windows 11 Pro za samo 13,05 evra (redna cena je 199 evrov) s kodo BP50, ki vam omogoča dostop do vseh najnovejših funkcij ter optimizacij za večjo produktivnost in boljšo igralno izkušnjo. To je vaša priložnost za nadgradnjo na najnovejšo različico sistema Windows 11 po izjemni ceni.

Ta prelomna funkcija ponuja pomoč, ki jo poganja umetna inteligenca, ter vam pomaga pri organizaciji, odgovarjanju na vprašanja, avtomatizaciji opravil in povečanju splošne produktivnosti. Ne glede na to, ali delate z dokumenti, upravljate naloge ali brskate po spletu, je Copilot vedno pripravljen pomagati.

Nadgradite svoj računalnik z originalnim sistemom Windows 11 (koda za popust BP50).

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda BP62)

Veliki paketi, nepremagljive cene

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff zagotavlja, da so vse licence, ki jih prodaja, 100-odstotno pristne in brez varnostnih tveganj. Licence, kupljene pri Keysoffu, niso vezane na naročnino, temveč veljajo dosmrtno, kar pomeni neomejen dostop. Operacijski sistem se bo posodabljal in imel podporo v celotnem življenjskem ciklu.

Med namestitvijo in uporabo se lahko kadarkoli obrnete na Keysoffovo tehnično podporo, ki je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Keysoff ponuja dosmrtno poprodajno podporo – če imate kakršnakoli vprašanja pri uporabi programske opreme, se lahko vedno obrnete nanje. Zdaj je popoln trenutek, da prihranite denar in nadgradite svoj računalnik s to posebno ponudbo.