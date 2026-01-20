Brooklyn Beckham šokiral z obtožbami na račun staršev

Najstarejši sin zvezdniških zakoncev Beckham je prekinil molk, potem ko so govorice o družinskem sporu postale že zelo glasne. V zapisu na Instagramu je nanizal vrsto obtožb na račun staršev, ju obtožil, da sta obsedena z nadzorom, in sporočil, da s svojo družino noče več imeti opravka.

Brooklyn Beckham, najstarejši sin Davida in Victorie Beckham, je v daljšem zapisu na Instagramu potrdil to, kar se je že dolgo in vse glasneje šušljalo – med njim in njegovo ženo Nicolo Peltz ter njegovo družino zeva globok prepad.

Kot je zapisal 26-letni Brooklyn Beckham, se je odločil spregovoriti zato, ker njegova starša v medijih širita informacije, ki so po njegovih besedah neresnične.

"Nočem se pobotati s svojo družino," je zapisal, "nihče me ne nadzira in prvič v življenju sem se postavil zase."

Brooklyn Beckham se je z bogato dedinjo Nicolo Peltz poročil leta 2022. Foto: Guliverimage

Zapis je nadaljeval z obtožbami na račun staršev, ki naj bi imela nadzor nad poročanjem medijev o družini Beckham, vse njune objave na družbenih medijih, družinske dogodke in odnose pa je označil za nepristne.

Dodal je, da je pred kratkim ugotovil, "kako daleč bosta šla pri plasiranju neštetih laži v medije, večinoma na račun nedolžnih ljudi, da bi obvarovala svojo fasado".

Brooklyn Beckham trdi, da skušata njegova starša že leta uničiti njegov odnos z zdajšnjo ženo Nicolo in da se je to začelo že pred njuno poroko aprila 2022. Potrdil je, da se je njegova mama, sicer modna oblikovalka, v zadnjem trenutku odločila, da ne bo izdelala poročne obleke za snaho, čeprav je bila ta po njegovih besedah vesela, da bo nosila taščin dizajn.

Z desne: Brooklyn Beckham z mamo Victorio, ženo Nicolo in bratom Cruzom leta 2024 Foto: Guliverimage

Navedel je tudi, da sta David in Victoria Beckham pritiskala nanj in ga skušala s podkupovanjem prepričati, da bi se pred poroko odrekel pravicam za uporabo lastnega imena, ko pa je to zavrnil, sta se do njega začela obnašati drugače. Mama Victoria naj bi ga med pripravami za poroko označila tudi za zlobnega, ker sta z Nicolo za svojo mizo na poroki posadila svoji varuški, starša pa sta sedela za sosednjo mizo. Člane svoje družine je obtožil tudi, da so Nicolo zavračali, češ da ni "naša kri", njegova mama pa naj bi pokvarila njun prvi poročni ples, ko je izrinila nevesto in namesto nje zaplesala z njim.

V zapisu je še zatrdil, da sta z ženo skušala vzdrževati stike s člani njegove družine, a so to oni zavračali. "Moja družina javno promocijo in sponzorstva ceni bolj kot karkoli drugega," je zapisal, "blagovna znamka Beckham je na prvem mestu, družinska 'ljubezen' pa je odvisna od tega, koliko objavljaš na družbenih omrežjih in ali si pripravljen sodelovati pri družinskih fotografijah, tudi če je to na račun tvojih profesionalnih obveznosti."

Brooklyn leta 2018 z očetom Davidom na modni reviji mame Victorie Foto: Guliverimage

Dotaknil se je tudi trditev v medijih, da ga njegova žena Nicola nadzira, in jih označil za popolnoma zgrešene. "Vse življenje sta me nadzirala moja starša. Odraščal sem z neznansko tesnobo. Prvič v življenju, odkar sem se umaknil od svoje družine, je ta tesnoba izginila," je zapisal, "vsako jutro se zbudim hvaležen za življenje, ki sem ga izbral, našel sem mir in olajšanje."

"Z ženo nočeva življenja, ki ga oblikujejo podobe, mediji ali manipulacija," je Brooklyn Beckham sklenil svoj zapis, "hočeva le mir, zasebnost in srečo zase ter za svojo bodočo družino."