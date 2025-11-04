David Beckham bo danes prejel viteški naziv

Nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance David Beckham bo danes med nagrajenci, saj bo na gradu Windsor prejel viteški naziv. Zdaj 50-letni nogometni zvezdnik bo nagrado prejel za svoje zasluge v športu in dobrodelnosti.

V začetku leta je sir David dejal, da je "izjemno ponosen", da je bil prepoznan na kraljevi rojstnodnevni slovesnosti. Športni zvezdnik iz severovzhodnega Londona je leta 1995 debitiral v premier league za Manchester United in bil del ekipe, ki je leta 1999 zmagala v finalu lige prvakov.

Skupaj je dosegel 85 golov in kot nogometaš osvojil šest naslovov prvaka in dva angleška pokala, preden se je leta 2013 športno upokojil. V karieri je zunaj Anglije igral še za Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan in PSG.

V bogati nogometni karieri je nastopal tudi za madridski Real. Foto: Reuters

Poleg svoje nogometne kariere je podpiral številne dobrodelne projekte, med drugim je bil od leta 2005 ambasador dobre volje za humanitarno organizacijo Unicef.

Leta 2003 je bil imenovan za častnika reda britanskega imperija

Lani je bil David Beckham, ki se je opisal kot "veliki rojalist", imenovan za ambasadorja fundacije King's Foundation, izobraževalne dobrodelne organizacije, ki jo kralj ustanovil leta 1990.

Znan je tudi po svojih elegantnih oblačilih, poroča nemška tiskovna agencija dpa, leta 1998 pa ga je revija GQ razglasila za najbolj elegantnega moškega leta, bil pa je tudi model za H&M, Armani in Boss.

Beckham se je z ženo Victorio poročil leta 1999 in par ima štiri otroke. Leta 2003 je bil imenovan za častnika reda britanskega imperija - nižjega odlikovanja v britanskem sistemu častnih nazivov. Njegova soproga je prejemnica iste nagrade za zasluge v modni industriji.

Družina Beckham. Foto: Guliverimage

Beckham je bil med morebitnimi kandidati za viteški naziv že pred leti, potem ko je pomagal Londonu pri uspešni kandidaturi za gostitelja poletnih olimpijskih iger leta 2012. Vendar do nominacije ni prišlo zaradi vpletenosti v domnevno shemo izogibanja davkom. Kasneje je bil oproščen.

Med drugimi športniki in trenerji, ki so prejeli ta naziv, so tudi Beckhamov nekdanji trener pri Manchester Unitedu Alex Ferguson, škotski teniški velikan Andy Murray in kolesarski zvezdnik Bradley Wiggins.