Victoria Beckham je pod spor s sinom potegnila črto: "Dovolj je dovolj"

Victoria Beckham, ki je z najstarejšim sinom Brooklynom sredi grenkega družinskega spora, je zdaj rekla, da je tega dovolj. Žena Davida Beckhama je namreč naveličana vsakodnevnega "bojevanja istega boja", a je prepričana, da se bo nekega dne sin "vrnil k njej". Modna oblikovalka se je trenutno znašla v obdobju, ko bo na Netflixu kmalu izšla njena serija.

51-letna Victoria Beckham in njen mož David sta trenutno v domnevnem sporu s svojim najstarejšim, 26-letnim sinom Brooklynom in njegovo 30-letno ženo Nicole Peltz zaradi obtožb, da se je sin vse bolj odtujil od družine, potem ko se maja letos ni udeležil praznovanja očetove 50-letnice.

V času, ko se Victoria (nekdanja članica zasedbe Spice Girls) pripravlja na izdajo svoje dokumentarne serije na Netflixu, naj bi potegnila črto in se odločila, da ne more več bojevati "iste bitke", je poročal DailyMail. Po navedbah vira je modna oblikovalka snemanje svojega dokumentarca doživela kot osvobajajoče in se zaradi tega ne le zavedela, kako je ljubljena, ampak jo je to tudi prepričalo, da se bosta z Brooklynom nekoč ponovno zbližala.

Victoria Beckham z možem Davidom Beckhamom Foto: Guliverimage

"Zanjo je to pravi čustveni vrtinec zaradi velike stvari, ki jo še vedno prizadene, in to je njen porušen odnos z Brooklynom. A hkrati ji je to pomagalo spoznati, da ne more več premlevati tega odnosa z njim in da je tega vsaj za zdaj dovolj," je povedal vir.

"Ve, da se bo nekega dne vrnil k njej, ampak preprosto še ni pravi čas, tako zdaj gleda na to. Ta projekt ji je pomagal spoznati, kako blagoslovljena je, da ima svojo družino ob sebi in jo podpira. To se ji je zdelo zelo čustveno, a hkrati osvobajajoče," je za DailyMail še razkril neimenovani vir. Brooklyn je bil s svojima staršema in družino nazadnje opažen lani, za zdaj pa se zdi, da so od takrat med njimi pretrgane vse vezi.

Njen dokumentarec izide 9. oktobra

Dokumentarni film, naslovljen Victoria Beckham, ki bo izšel kot tridelna serija, bo na Netflixu na voljo od 9. oktobra. Netflix pa je že objavil prvi napovednik, ki ponuja vpogled v to, kaj lahko oboževalci pričakujejo od serije.

V dokumentarnem filmu bo prikazano življenje Victorie: njene težave z lastno modno znamko, ogromni dolgovi in podpora družine v težkih časih. Šele lani je bilo namreč razkrito, da je njena znamka 17 let po ustanovitvi končno ustvarila lep dobiček.

Januarja 2023 je bilo razkrito, da je podjetje Victoria Beckham Holdings Ltd v letu 2021 zabeležilo izgubo v višini 5,9 milijona funtov (6,7 milijona evrov), kar je manj kot 8,6 milijona funtov (9,85 milijona evrov) v letu 2020. Skupna številka izgube v podjetju od ustanovitve leta 2008 je tako znašala 66,3 milijona funtov (75,9 milijona evrov), direktorji podjetja, vključno z Victorio in njenim možem Davidom, pa niso prejeli dividend.