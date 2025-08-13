Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Victoria Beckham David Beckham Nicola Peltz Brooklyn Beckham

Je zakoncema Beckham njun sin za vedno obrnil hrbet?

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz na obnovo poročnih zaobljub nista povabila nikogar iz njegove družine.

Foto: Guliverimage

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz na obnovo poročnih zaobljub nista povabila nikogar iz njegove družine.

Foto: Guliverimage

Že dolgo krožijo govorice o napetih odnosih v družini Beckham, zadnja poteza najstarejšega sina pa jih je le še podkrepila.

V začetku avgust, le tri leta po poroki, sta se Brooklyn Beckham in Nicola Peltz odločila, da z intimnim obredom obnovita svoje poročne zaobljube. Med povabljenci so bili njuni najbližji oziroma, bolje rečeno, njeni najbližji. Brooklyn Beckham na obnovo zaobljub namreč ni povabil niti staršev Davida in Victorie Beckham niti svojih sorojencev.

To je le še podžgalo govorice o razkolu v družini Beckham, ki so se začele še pred poroko Brooklyna in Nicole, v zadnjem času pa naj bi se vezi med njimi povsem prekinile. Družina Beckham naj sploh ne bi vedela, da Brooklyn načrtuje ta obred, ampak so zanj izvedeli iz medijev, medtem pa je bil Nicolin oče Nelson vanj aktivno vključen, saj je vodil obnovo zaobljub.

"To je bil za Davida in Victorio zadnji udarec. Davidu je zlomilo srce, ko je videl, da ima Nelson ključno vlogo pri obredu," je za tabloid Daily Mail povedal neimenovani vir blizu družini Beckham, "niti en član Brooklynove družine ni vedel za to in bil povabljen. Razočarana sta tudi njegova babica in dedek, s katerima si je bil vedno blizu. Družini se zdi, da je izgubila svojega ljubega dečka, in ne vidijo vrnitve."

"2. avgust 2025 - je to dan, ko je Brooklyn uradno razglasil, da ni več član družine Beckham? Tako se zdi," je še izjavil vir in dodal, da se Beckhamovi zdaj sprašujejo, ali se bo Brooklyn celo odrekel svojemu priimku in prevzel ženinega.

Ena zadnjih skupinskih fotografij: Cruz Beckham, Nicola Peltz, Victoria in Brooklyn Beckham februarja lani | Foto: Guliverimage Ena zadnjih skupinskih fotografij: Cruz Beckham, Nicola Peltz, Victoria in Brooklyn Beckham februarja lani Foto: Guliverimage

Brooklyn in Nicola sta se poročila aprila 2022, odnosi med njima in njegovo družino pa so se začeli krhati med pripravami na poroko. Victoria Beckham je namreč pričakovala, da bo nevesta nosila poročno obleko, ki jo je oblikovala posebej zanjo, Nicola pa je izbrala obleko modne hiše Valentino. Tabloidi so takrat poročali tudi, da je bila družina Beckham nezadovoljna, ker se ji je zdelo, da je vse vajeti organizacije poroke prevzela družina Peltz.

Širši družini Brooklyna in Nicole se vse od takrat nista srečali, odnosi med njima in njegovo ožjo družino pa so se le še slabšali. Brooklyn tako letos ni prišel na praznovanje očetovega 50. rojstnega dne, družina Beckham pa na družbenih omrežjih ne sledi ne njemu ne njegovi ženi.

