Trenutek, ko je bil izključen David Beckham. … leta 1998 je bil na tekmi osmine finala svetovnega nogometnega prvenstva med Argentino in Anglijo po neumnosti v 47. minuti, ko je brcnil Diega Simeoneja, izključen angleški zvezdnik David Beckham. Anglija je na tekmi pozneje izgubila po enajstmetrovkah, takrat 23-letni as Manchester Uniteda pa je bil označen za glavnega krivca, da so se vedno visokoleteči Angleži predčasno vrnili domov.

V domovini so ga pribili na križ, v vseh medijih so ga kritizirali in pisali o tem, da je Anglijo v Franciji zastopalo deset junakov in en bedak. Takrat mladi zvezdnik je bil zato prisiljen za nekaj časa zapustiti Anglijo in se umakniti od vsega pompa, ki se je ustvaril v Veliki Britaniji okoli njega. Med drugim je prejemal grožnje s smrtjo, pred enim izmed londonskih pubov pa so za drog celo obesili lutko z njegovo podobo.

Zgodilo se je še …

Leta 1969 se je upokojil eden izmed najboljših košarkarjev vseh časov Bill Russel, ki je za Boston Celtics igral 13 sezon in zbral kar enajst naslovov prvaka v ligi NBA.

Leta 1987 je švedski atlet Patrik Sjöberg na mitingu v Stockholmu preskočil 242 centimetrov v skoku v višino in postavil takratni svetovni rekord.

Leta 1991 je portugalska nogometna reprezentanca v Lizboni v finalu svetovnega prvenstva do 20 let osvojila naslov prvakov, potem ko je premagala Brazilijo s 4:2 po streljanju enajstmetrovkah (po rednem delu igre je bilo 0:0). Za zmagovalce so igrali poznejši veliki zvezdniki svetovnega nogometa, kot so Luis Figo, Manuel Rui Costa, Joao Pinto, Jorge Costa in še nekateri.

Leta 1993 je španski nogometni prvoligaš Sevilla odpustil argentinskega zvezdnika Diega Maradono.

Leta 1996 je nemška nogometna reprezentanca po podaljških na štadionu Wembley v Londonu v finalu evropskega prvenstva premagala Češko z 2:1. Odločilni gol je v 95. minuti zabil Oliver Bierhoff, ki je dosegel tudi prvi gol za Elf'.

Leta 1998 je še drugi mandat v vlogi selektorja nogometne reprezentance Slovenije (še enkrat jo je vodil pozneje) končal Bojan Prašnikar. V drugo je izbrano vrsto vodil le na petih tekmah (zmaga, remi in trije porazi), nato pa se zavoljo dejstva, da mu na Nogometni zvezi Slovenije niso dovolili dvojne funkcije (bil je tudi trener Maribora), odločil zapustiti selektorsko klop.

Leta 1999 je nemški teniški zvezdnik Boris Becker v Wimbledonu v osmini finala izgubil proti Avstralcu Patricku Rafterju in končal bogato športno pot, v kateri je trikrat zmagal v Wimbledonu in osvojil še tri grand slam turnirje.

Leta 2002 je brazilska nogometna reprezentanca v finalu svetovnega prvenstva v Južni Koreji in na Japonskem z 2:0 premagala Nemčijo. Junak finala je bil Ronaldo, ki je zabil oba gola pred 69.029 navijači v Jokohami.

Leta 2004 je na tekmi evropskega prvenstva na Portugalskem v Lizboni pri zmagi z 2:1 nad Nizozemsko zadnjič v reprezentanci nastopil Fernando Couto. Legendarni branilec je v izbrani vrsti skupaj nastopil 110-krat in zabil osem golov.

Leta 2018 je v 63. letu starosti umrl boksarski trener Ivan Pučko, čigar življenje je bilo prežeto z boksom. V svoji karieri, v kateri je zadnja desetletja deloval kot glavni trener v Boks klubu Ring Ptuj, je treniral tudi Dejana Zavca.

Leta 2018 je v 73. letu starosti umrla trikratna olimpijska prvakinja v atletiki, Poljakinja Irena Szewinska. Szewinska je bila ena najboljših atletinj v zgodovini Poljske, na OI je osvojila sedem medalj, postavila je 10 svetovnih rekordov, v lasti je imela svetovni rekord na 100, 200 in 400 metrov.

Rodili so se …

… leta 1925, nekdanji ameriški košarkar Fred Schaus

… leta 1933, nekdanji hrvaški nogometni trener Tomislav Ivić

… leta 1938, nekdanji hrvaški košarkarski trener Mirko Novosel

… leta 1942, nekdanji kanadski hokejist Ron Harris

… leta 1956, nekdanja nemška atletinja, tekačica na nizkih ovirah Volker Beck

… leta 1963, nekdanja ruska atletinja, tekačica na 400 metrov Olga Brzina

… leta 1965, nekdanji ameriški košarkar Mitch Richmond

… leta 1965, nekdanji angleški nogometaš Gary Pallister

… leta 1966, nekdanji ameriški boksar Mike Tyson

… leta 1969, nekdanja nemška atletinja, tekačica na 400 metrov Uta Rohländer

… leta 1973, nekdanji turški nogometaš Ümit Davala

… leta 1973, nekdanji južnoafriški atlet, tekač na 800 metrov Hezekiel Sepeng

… leta 1975, nekdanji nemški voznik formule 1 Ralf Schumacher

… leta 1977, nekdanji paragvajski nogometaš Justo Villar

… leta 1978, kenijski atlet, maratonec Patrick Ivuti

… leta 1980, nekdanji švedski nogometaš Rade Prica

… leta 1981, nekdanji kanadski nogometaš Matt Kirk

… leta 1981, poljska kanuistka Karolina Sadalska

… leta 1981, češka atletinja, metalka kopja Barbora Špotakova

… leta 1982, ameriški atlet, tekač na 400 metrov Otis Harris

… leta 1983, nemški kolesar Marcus Burghardt

… leta 1984, ameriški košarkar Trevor Ariza

… leta 1985, ameriški plavalec Michael Phelps

… leta 1986, kolumbijski nogometaš Fredy Guarin

… leta 1989, kenijski atlet, tekač na 1500 metrov Asbel Kiprop

… leta 1995, ameriška teniška igralka Allie Kiick