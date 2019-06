Špancem je naslov prinesel Fernando Torres. … leta 2008 je španska nogometna reprezentanca na evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici z zmago nad Nemčijo z 1:0 osvojila naslov evropskega prvaka po dolgih 44 letih čakanja. Špance, ki jih je takrat s klopi vodil pokojni Luis Aragones, je do naslova popeljal Fernando Torres z golom v 33. minuti.

To je bil hkrati tudi začetek izjemnega, težko še kdaj ponovljivega niza Špancev, ki so pozneje, takrat že pod vodstvom novega selektorja Vicenteja del Bosqueja, zmagali še na svetovnem prvenstvu v Republiki Južni Afriki leta 2010 in bili najboljši tudi na evropskem prvenstvu v Ukrajini in na Poljskem leta 2012. S tremi zmagami na velikih tekmovanjih zapored so dosegli nekaj, kar pred tem ni uspelo nobeni reprezentanci.

Zgodilo se je še …

Leta 1920 je španski kralj Alfonso XIII odobril, da športni klub Madrid FC v svoje ime vključi vzdevek kraljevi (Real). Od tedaj naprej se v nazivu kluba pred imenom navaja njegova pripadnost. Takrat je bil rojen današnji Real Madrid.

Leta 1958 je brazilska nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu na Švedskem v finalu premagala domačo reprezentanco s 5:2 in osvojila prvi naslov. Pred 49.737 navijači je v Stockholmu blestel takrat šele 17-letni Pele, ki je v finalu zabil dva gola.

Leta 1983 je bil atenski olimpijski štadion OAKA resno poškodovan zaradi divjaških izpadov huliganov med nogometno tekmo med AEK in Paokom (2:1) v finalu grškega pokala. Generalni sekretar športne zveze Kimon Koulouris je po dogodku izjavil, da se nogometne tekme na tem štadionu ne bodo igrale nikdar več, vendar se njegove besede potem k sreči le niso uresničile.

Leta 1986 je argentinska nogometna reprezentanca v finalu svetovnega prvenstva na štadionu Azteca v Ciudad de Mexicu s 3:2 premagala Nemčijo v finalu svetovnega prvenstva in osvojila naslov prvaka. Na tej tekmi je zadnjič v reprezentanci nastopil legendarni Karl-Heinz Rummenigge. Na tej tekmi je zabil tudi gol, kar je bil njegov 45 zadetek v izbrani vrsti.

Leta 999 je brazilska nogometna reprezentanca v finalu južnoameriškega pokala s 3:1 premagala Bolivijo in osvojila novi celinski naslov. Gole za Brazilce so zabili Edmundo, Ronaldo in Ze Roberto.

Leta 2000 je nizozemski nogometaš Dennis Bergkamp v Amsterdamu na tekmi polfinala evropskega prvenstva proti Italiji, ki so jo Nizozemci izgubili po enajstmetrovkah, odigral zadnjo tekmo v dresu reprezentance. V 79. nastopih je odlični napadalec zabil 37 golov.

Leta 2006 je Italijanska nogometna zveza začela proces proti Juventusu, A.C. Milanu, Laziu iz Rima in Fiorentini, ki so bili skupaj z nekaterimi sodniki osumljeni nameščanja rezultatov tekem. Vsem tem klubom je grozila izključitev v drugi ligo, pozneje je v nižji rang moral oditi le torinski Juventus.

Leta 2007 je takrat 16-letni nogometaš lendavske Nafte Mitja Novinič postal tretji Slovenec, ki je podpisal pogodbo s slovitim italijanskim AC Milanom. Za rdeče-črne je zaigral v mladinskih vrstah.

Rodili so se …

… leta 1908, nekdanji švedski atlet, metalec kopja Erik Lundqvist

… leta 1913, nekdanji ameriški atlet, skakalec s palico Earle Meadows

… leta 1920, nekdanji španski nogometaš in trener Cesar Rodriguez Alvarez

… leta 1940, nekdanji brazilski nogometaš Amarildo

… leta 1941, nekdanja nemška atletinja, metalka krogle Margitta Gummel

… leta 1954, nekdanji brazilski nogometaš Junior

… leta 1957, nekdanji slovenski košarkar Peter Vilfan

… leta 1958, nekdanja portugalska maratonka Rosa Mota

… leta 1958, nemški nogometni trener Ralf Ragnick

… leta 1960, nekdanji slovenski alpski smučar Tomaž Cerkovnik

… leta 1965, nekdanji grški košarkar Panagiotis Karatzas

… leta 1968, nekdanji kanadski hokejist Theoren Fleury

… leta 1970, nekdanja nemška atletinja, šprinterka Melanie Paschke

… leta 1973, nekdanji slovenski nogometaš Željko Spasojević

… leta 1979, nekdanji irski nogometaš Andrew O'Brien

… leta 1981, ameriški košarkar Joe Johnson

… leta 1984, ruski atlet, skakalec v višino Aleksandr Šustov

… leta 1988, argentinski nogometaš Ever Banega

… leta 1990, francoski nogometaš Yann M'Villa

… leta 1991, ameriški košarkar Kawhi Leonard