Trenutek, ko je ugriznil Mike Tyson. … leta 1997 se je v Las Vegasu zgodil eden izmed najznamenitejših dvobojev v zgodovini boksa. Za naslov v težki kategoriji sta po verziji WBA sta se udarila Američana Evander Holyfield in Mike Tyson.

Približno 40 sekund do konca tretje runde se je zgodil velik incident, v katerem je Tyson nasprotniku odgriznil del desnega ušesa. Po tem je bil dvoboj prekinjen, Tyson pa je bil kaznovan z odvzemom dveh točk. Po štirih minutah se je dvoboj nadaljeval, a je Tyson spet poskrbel za nov incident, tokrat je ugriznil v nasprotnikovo levo uho in bil diskvalificiran.

Nekoč najboljši boksar na svetu se s to sodniško odločitvijo ni želel strinjati, zato je povsem izgubil živce in izzval pretep z varnostniki in ljudmi iz Holyfieldovega tabora.

Športna komisija Nevade je Tysona takrat kaznovala s tremi milijoni ameriških dolarjev kazni in enoletnim suspenzom iz vseh njihovih boksarskih ringov.

Zgodilo se je še …

Leta 1946 je Norveška v Bergnu z 12:0 premagala Finsko, kar je najvišja zmaga v njeni zgodovini.

Leta 1990 je International Board, ki skrbi za nogometna pravila, v Rimu sprejel novo pravilo v določanju nedovoljenega položaja. Po novem igralec, ki je bil v napadalni akciji na isti črti kot zadnji branilec, ni bil več v prepovedanem položaju. Pravilo je začelo veljati 25. julija istega leta.

Leta 1994 je ruski nogometaš Oleg Salenko postavil rekord svetovnih prvenstev, ko je na tekmi predtekmovalne skupine SP v ZDA med Rusijo in Kamerunom na štadionu Stanford v San Franciscu v manj kot 60 minutah igre dosegel pet zadetkov pri zmagi Rusov s 6:1.

Leta 1996 je češki nogometni zvezdnik Pavel Nedved v prestopu, vrednem 6,75 takratnih nemških mark, prestopil v rimski Lazio in začel svojo nogometno pot na Apeninskem polotoku, ki je bila izjemna.

Leta 1999 je slovenska košarkarska reprezentanca v tretjem krogu drugega dela predtekmovanja evropskega prvenstva izgubila proti Franciji z 69:74.

Leta 2001 je Cruz Azul v povratni tekmi finala pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) z 1:0 premagal Boco Juniors in izničil prednost s prve tekme. Sledile so enajstmetrovke, pri katerih so bili natančnejši Argentinci in s 3:1 premagali Mehičane. Nogometaši iz Buenos Airesa so še drugič zapored v istem tekmovanju naslov osvojili na isti način – po strelih z bele točke.

