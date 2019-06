Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Diego Maradona je odšel na doping kontrolo, potem ... Leta 1994 je na tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva v ZDA v Bostonu pri zmagi nad Nigerijo z 2:1 zadnjič v dresu Argentine nastopil njen zvezdnik in po mnenju mnogih najboljši nogometaš vseh časov Diego Armando Maradona.

Po tej tekmi so v njegovi krvi namreč našli prepovedane substance, zato je bil izključen s prvenstva, v izbrani vrsti pa ni zaigral nikoli več.

Za reprezentanco je zbral 91 nastopov in zabil 34 golov. Leta 1986 ji je v Mehiki prinesel naslov svetovnega prvaka, ko je blestel in se za vse čase zapisal v srca Argentincev, ki ga še danes obožujejo. Leta 1990 je na svetovnem prvenstvu z Argentino izgubil v finalu.

Zgodilo se je še ...

Leta 1964 je v finalu pokala velesejemskih mest (nekdanji pokal UEFA) Zaragoza na štadionu Nou Camp v Barceloni pred 50 tisoč gledalci z 2:1 premagala Valencio in osvojila prestižno lovoriko.

Leta 1978 je Argentina na svetovnem prvenstvu pred domačimi navijači v finalu po podaljških s 3:1 premagala Nizozemsko in osvojila naslov. Na štadionu Monumental v Buenos Airesu se je zbralo 77.260 navijačev.

Leta 1988 so grške nogometne oblasti svojim klubom v ligaških tekmovanjih uradno dovolile imeti po enega tujega igralca v vsakem moštvu.

Leta 1988 je Nizozemska v finalu evropskega prvenstva v Nemčiji na olimpijskem štadionu v Münchnu z 2:0 premagala Sovjetsko zvezo in osvojila do zdaj edini evropski naslov. Gola sta zabila Ruud Gullit in Marco van Basten.

Leta 1991 je bil za prvega selektorja v zgodovini slovenske reprezentance imenovan Bojan Prašnikar, ki je pozneje izbrano vrsto vodil še dvakrat. V prvem mandatu, ki je trajal do decembra 1993, je zbral le štiri tekme (zmaga, 2 remija, poraz).

Leta 1994 je bila v münchenski četrti Grünwald prijateljska tekma med veterani iz Bayerna Münchna in kolegi iz slovenskih klubov. Za Nemce je zaigral legendarni Gerd Müller, za Slovence pa med drugim Vili Ameršek, Janez Zupančič, Branko Horjak, Borut Jarc in še nekateri.

Leta 1997 je takrat 20-letnega slovenskega košarkarja Marka Milića na naboru lige NBA kot 34. izbrala ekipa Philadelphia 76ers.

Leta 1999 je slovenska košarkarska reprezentanca v predtekmovanju evropskega prvenstva v Franciji izgubila proti ZR Jugoslaviji s 66:71. Še minuto pred koncem je bil izid izenačen, a so Slovenci, ki jih je s klopi vodil Boris Zrinski, na koncu popustili in izgubili.

Leta 2003 je slovenska teniška igralka Maja Matevžič na turnirju v Wimbledonu premagala 24. nosilko Španko Magui Serno s 4:6, 6:3 in 6:4 in se uvrstila v 3. krog.

Leta 2006 sta se na svetovnem prvenstvu v Nemčiji pomerila Portugalska in Nizozemska. Na tekmi v Nürnbergu je sodnik izključil kar štiri nogometaše (Costinho, Khalida Boulahrouza, Deca in Giovannija van Bronckhorsta), kar je največ v zgodovini prvenstev. Zmage z 1:0 so se ob koncu tekme veselili Portugalci.

