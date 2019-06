[video: 58864 / ]

Frank Lampard je rekorder Chelseaja. Leta 1978 se je rodil angleški nogometaš Frank Lampard, najboljši strelec v zgodovini londonskega Chelseaja, v dresu Londončanov je zabil kar 211 golov v vseh tekmovanjih. Na Stamford Bridgeu je igral od leta 2001, ko je tja prišel iz West Ham Uniteda, do leta 2014, ko se je preselil v New York City, a ga je ta za leto dni posodil v Manchester City.

S Chelseajem je osvojil kar 13 lovorik. Leta 2012 je bil z Londončani evropski prvak, z njimi pa osvojil tudi tri naslove angleškega prvaka, štirikrat zmagal v angleškem FA pokalu in dvakrat še v angleškem ligaškem pokalu. Dvakrat je zmagal tudi v angleškem superpokalu in bil leta 2013 najboljši tudi v evropski ligi.

Bogat pečat je pustil tudi v angleški reprezentanci. Njen dres je nosil med letoma 1999 in 2014. V tem času je zbral 106 nastopov in zabil 29 golov.

Zgodilo se je še …

… leta 1923 je prvič v dresu švedske reprezentance nastopil Sven Rydell, z 49 goli najboljši strelec v zgodovini švedske izbrane vrste. Igral je pri zmagi na prijateljski tekmi proti Finski s 5:4 v Gävleju in že ob debiju zabil gol.

… leta 1976 je Češkoslovaška v finalu evropskega prvenstva na štadionu Crvene zvezde v Beogradu s 5:3 po streljanju enajstmetrovk (po rednem delu igre je bilo 2:2) s 5:3 premagala Zahodno Nemčijo in osvojila prvi in edini naslov evropskega prvaka. Odločilni strel z bele točke je zgrešil Nemec Uli Höness, nato pa je Antonin Panenka dosegel enega izmed najbolj slovitih zadetkov v nogometni zgodovini z bele točke, ko je poslal žogo v loku po sredini vrat in premagal Seppa Meierja.

Kako je Češkoslovaška v Beogradu postala evropski prvak?

… leta 1995 je sloviti portugalski nogometaš Luis Figo podpisal pogodbo z Barcelono. H Kataloncem je kot 20-letnik prišel iz lizbonskega Sportinga in bil njihov zaščitni znak ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja. V letih 1998 in 1999 je s sijajnimi igrami Barceloni pomagal do dveh naslovov španskega prvaka, nato pa leta 2000 razburkal strasti, ko je prestopil v vrste velikega tekmeca, madridskega Reala.

… leta 2000 je Alan Shearer pri porazu proti Romuniji z 2:3, ki je Angleže stal uvrstitve v četrtfinale evropskega prvenstva na Nizozemskem in v Belgiji, zadnjič nastopil za reprezentanco. Zabil je tudi gol. Že tridesetega v 63. nastopu.

… leta 2000 je v Rotterdamu na tekmi evropskega prvenstva proti Portugalski (0:3) zadnji in rekordni 150. nastop v nemški reprezentanci zabeležil Lothar Mätthaus, ki je ob tem zabil 23 golov za izbrano vrsto.

… leta 2003 je športno pot sklenil slovenski alpski smučar Matjaž Vrhovnik. Vrhunec je doživel leta 2000, ko je osvojil bronasto kolajno v slalomski razvrstitvi svetovnega pokala. Tisto zimo je tudi zmagal na dramatični tekmi v Adelbodnu, bil drugi v Kitzbühlu, tretji v Chamonixu in Bormiu.

… leta 2006 je Šved Marcus Ällback na tekmi tretjega kroga skupinskega dela svetovnega prvenstva v Nemčiji v 51. minuti tekme proti Angliji zabil 2000. gol v zgodovini SP.

… leta 2008 so nogometaši Hrvaške na evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici igrali četrtfinale proti Turčiji in z golom Ivana Klasnića v 119. minuti prešli v vodstvo z 1:0. Bili so le nekaj trenutkov oddaljeni od polfinala, a nato v 122. minuti, globoko v sodnikovem podaljšku drugega dela podaljška, prejeli gol. Za Turke je zadel Semih Sentürk in izsilil enajstmetrovke. Pri teh so bili natančnejši Turki in napredovali med najboljše štiri.

... leta 2018 je v 72. letu starosti umrl ameriški golfist Hubert Green. Američan je bil dvakratni zmagovalec majorjev, 19-kratni zmagovalec turnirjev US PGA Tour, leta 1977 je osvojil OP ZDA, leta 1985 pa prvenstvo PGA. Že leta 2007 so ga umestili v golfsko hišo slavnih.

Rodili so se …

… leta 1933, nekdanji francoski plavalec Jean Boiteux

… leta 1954, nekdanji brazilski nogometaš Oscar

… leta 1956, nekdanji angleški nogometaš Peter Reid

… leta 1961, nekdanja vzhodnonemška hitrostna drsalka Karin Enke

… leta 1963, nekdanja norveška smučarska tekačica Anne Jahren

… leta 1964, nekdanja nemška atletinja, šprinterka Silke Möller

… leta 1968, nekdanji ameriški smučar Kyle Rasmussen

… leta 1969, nekdanji portugalski nogometaš Paulo Bento

… leta 1973, nekdanji brazilski nogometaš Jenilson Junior

… leta 1974, nekdanji madžarski plavalec Attila Czene

… leta 1975, nekdanja slovenska hokejistka Nataša Štefelin

… leta 1975, nekdanji češki nogometaš Daniel Zitka

… leta 1976, nekdanji slovenski košarkar Primož Kobale

… leta 1976, nekdanji brazilski nogometaš Juliano Belletti

… leta 1977, slovenski rokometaš Benjamin Teraš

… leta 1978, angleški nogometaš Frank Lampard

… leta 1980, italijanski nogometaš Franco Semioli

… leta 1984, slovenski nogometaš Sebastian Berko