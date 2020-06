Na današnji dan (19. junij) ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 1978 se je v nemškem Würzburgu rodil Dirk Nowitzki, eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov in klubska ikona Dallas Mavericks, kjer je v sezoni 2018/19 sodeloval tudi z nadarjenim Slovencem Luko Dončićem. Nowitzki se je v ligo NBA odpravil leta 1998, nato pa nosil dres Dallasa kar 21 let zapored ter poskrbel za številne presežke in rekorde.

S Telički je največji uspeh dosegel leta 2011, ko je Dallas postal prvak lige NBA, 213 centimetrov visoki Nemec pa je bil izbran za najkoristnejšega igralca finalne serije (MVP). Štiri leta pred tem je bil kot prvi Evropejec v zgodovini lige NBA izbran za najboljšega igralca rednega dela sezone (2006/07). Lani se je poslovil od navijačev Dallasa in končal bleščečo kariero, v kateri je postal najboljši strelec lige NBA vseh časov, ki se ni rodil na ameriških tleh.

Dirk Nowitzki je v dresu Dallasa prebil kar 21 zaporednih let. Foto: Getty Images

V dresu reprezentance Nemčije se je zelo izkazal leta 2002, ko je bil najkoristnejši igralec (MVP) svetovnega prvenstva v ZDA in osvojil bronasto medaljo, na evropskem prvenstvu leta 2005 pa je osvojil srebrno odličje.

Zgodilo se je še ...

Leta 1936 je nemški boksar Max Schmeling v New Yorku presenetljivo premagal Američana Joeja Louisa in postal svetovni prvak v težki kategoriji.

Leta 1938 so nogometaši Italije še drugič postali svetovni prvaki. Ubranili so naslov, ki so ga prvič osvojili na domačih zelenicah leta 1934. V finalu SP 1938 je Italija v Parizu s 4:2 premagala Madžarsko.

Leta 2002 je Američan Willie Davenport, nekdanji olimpijski zmagovalec v teku na 110 metrov z ovirami, v 59. letu starosti umrl zaradi srčnega napada.

Leta 2003 je nizozemski teniški igralec Richard Krajicek, zmagovalec Wimbledona iz leta 1996, zaradi poškodbe desnega komolca pri 31 letih končal svojo športno kariero.

Leta 2004 so nogometaši Latvije na evropskem prvenstvu na Portugalskem remizirali z Nemčijo (0:0) in se veselili zgodovinske točke na velikem nogometnem tekmovanju.

Leta 2007 je Mednarodna košarkarska zveza (FIBA) ob praznovanju 75. obletnice delovanja v Alcobendasu pri Madridu ustanovila Hišo slavnih. Med prvimi člani je bil tudi nekdanji slovenski košarkarski as Ivo Daneu.

Tako je Nicolas Anelka pred desetimi leti zapustil reprezentančni tabor v Južni Afriki. Foto: Reuters

Leta 2010 je francoska nogometna zveza zaradi nespodobnega vedenja do trenerja med polčasom zadnje tekme proti Mehiki na SP 2010 v Južni Afriki iz reprezentance izključila napadalca Nicolasa Anelkaja.

Leta 2016 je nogometna reprezentanca Albanije v 3. krogu EP 2000 v Franciji premagala Romunijo z 1:0 in se veselila zgodovinske zmage na velikem tekmovanju.

Leta 2018 so košarkarji Real Madrida v četrti finalni tekmi španskega prvenstva premagali Baskonio Vitorio s 96:85, dobili serijo s 3:1 in postali španski prvaki. To je bil še zadnji uspeh Luke Dončića v Evropi pred odhodom v ligo NBA.

Leta 2019 je slovenski nogometni strateg Luka Elsner sklenil dogovor s francoskim prvoligaškim klubom Amiens in prevzel vlogo prvega trenerja. Postal je prvi Slovenec, ki je kadarkoli vodil francoski klub v elitnem tekmovanju.

Rodili so se …

1906 - nekdanji švedski nogometaš Knut Kroon (umrl leta 1975)

1951 - nekdanji italijanski kolesar Francesco Moser

1962 - nekdanji britanski teniški igralec Jeremy Bates

1967 - nekdanji norveški smučarski tekač Bjorn Daehlie

1978 - nekdanji nemški košarkar Dirk Nowitzki

1986 - islandski nogometaš Ragnar Sigurdsson

1988 - madžarska kanuistka Erika Medveczky

1991 - hrvaški nogometaš Andrej Kramarić

1991 - slovenski alpski smučar Klemen Kosi

1991 - slovenska hokejistka Pia Pren

1991 - slovenski košarkar Mirza Sarajlija

1994 - britanska kajakašica Mallory Franklin

1995 - japonski smučarski skakalec Yukiya Sato

1996 - italijanski nogometaš Lorenzo Pellegrini

1997 - slovenski košarkar Urban Durnik

1999 - ameriški košarkar Jordan Poole