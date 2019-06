Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Železny je še danes svetovni rekorder. Leta 1966 se je rodil legendarni češki metalec kopja Jan Železny, ki je, ko je nastopal še pod barvami Češkoslovaške, osvojil olimpijsko zlato (1992) in srebrno medaljo (1988), ko je nastopal za Češko, pa je olimpijska naslova osvojil še leta 1996 in 2000.

Na svetovnih prvenstvih je bil trikrat zlat (1993, 1995 in 2001) in trikrat bronast (1987, 1994 in 1999). Njegov met iz leta 1996, ki je bil dolg kar 98,48 metra, je še vedno nedosegljiv. Lani je legendarni nekdanji atlet praznoval 20. obletnico tega svetovnega rekorda.

Danes 51-letni Čeh zagotovo spada med najboljše atlete vseh časov.

Zgodilo se je še ...

… leta 1950 je bil za potrebe svetovnega prvenstva istega leta v Braziliji zgrajen pred časom največji štadion na svetu, Maracana v Riu de Janeiru, ki je takrat lahko sprejel 180 tisoč gledalcev. Na tem objektu tekme igrajo Flamengo, Fluminense in Botafogo.

… leta 1975 je eden izmed najboljših košarkarjev vseh časov Kareem Abdul Jabbar iz Milwaukee Bucks prestopil v Los Angeles Lakers, s katerimi je bil petkrat prvak lige NBA.

… leta 1994 je legendarni hrvaški nekdanji nogometaš Robert Prosinečki podpisal za Barcelono.

… leta 1995 je na zasedanju Mednarodnega olimpijskega komiteja v Budimpešti ameriški Salt Lake City postal organizator zimskih olimpijskih iger leta 2002.

… leta 1996 je nekdanji slovenski kajakaš Fedja Marušič zmagal na tekmi za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Augsburgu.

… leta 1997 je Cruzeiro v povratni tekmi finala pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) z 1:0 premagal Sporting Cristal in s skupnim izidom 1:0 osvojil pokal.

… leta 1999 je nekdanji ameriški šprinter Maurice Greene postavil nov svetovni rekord v teku na 100 metrov, ko je v Atenah tekel 9,79.

… leta 1999 je legendarni ameriški trener Phil Jackson podpisal pogodbo z Los Angeles Lakers in že v prvi sezoni osvojil naslov prvaka lige NBA.

… leta 1999 so nogometaši Maribora na povratni tekmi finala slovenskega pokala premagali Olimpijo in osvojili lovoriko.

… leta 2000 je bil francoski košarkarski prvoligaš Limoges zaradi finančnih težav izstopil iz prve v drugo ligo. Ta klub je bil leta 1993, ko je bil njegov član tudi Jure Zdovc, evropski prvak.

… leta 2001 je Milenko Ačimović zabil gol za Crveno zvezdo v prvenstvu pri gostujoči zmagi nad Železnikom z 2:1.

… leta 2003 je na klop takratnega slovenskega prvoligaša Mure sedel legendarni hrvaški trener Miroslav Blažević Ćiro.

… leta 2005 so košarkarji Uniona Olimpije v peti finalni tekmi premagali Slovan z 99:75 in postali 12. državni prvaki.



... leta 2016 je vodstvo NHL-ovca Los Angeles Kings za novega kapetana določilo slovenskega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja.

Rodili so se ...

… leta 1928, nekdanja avstrijska smučarka Dagmar Rom

… leta 1942, nekdanji italijanski motorist Giacomo Agostini

… leta 1944, nekdanja francoska smučarka Annie Famoes

… leta 1949, nekdanji brazilski nogometaš Roberto Duran

… leta 1952, nekdanji ruski drsalec Aleksandr Zajcev

… leta 1958, nekdanja nemška plavalka Ulrike Tauber

… leta 1966, nekdanja ameriška atletinja, metalka krogle Randy Barnes

… leta 1966, nekdanji češki atlet, metalec kopja Jan Železny

… leta 1970, nekdanji ameriški nogometaš Cobi Jones

… leta 1973, nekdanji grški nogometaš Nikos Machlas

… leta 1973, nekdanja brazilska odbojkarica Sandra Pires Tavares

… leta 1975, nekdanji slovenski rokometaš Samo Trofenik

… leta 1976, nekdanji ekvadorski nogometaš Edwin Tenorio

… leta 1978, nekdanji slovenski nogometaš Gregor Ebert

… leta 1979, nekdanji slovenski kanuist na divjih vodah Janez Korenjak

… leta 1983, slovenski hokejist Jernej Stipanič

… leta 1983, slovenski rokometaš Klemen Kosaber

… leta 1986, nizozemski nogometaš Urby Emanuelson