Avtor:
R. P.

Sobota,
16. 8. 2025,
8.19

Osveženo pred

25 minut

Italijanski pokal, 1. krog

Štulac v Italiji izpadel iz pokala, Mlakar na izhodnih vratih Pise

Sandi Lovrič Udinese | Sandi Lovrić (Udinese) si v Vidmu ne deli več slačilnice z Jako Bijolom, ki se je preselil na Otok k Leeds Unitedu. | Foto Guliverimage

Sandi Lovrić (Udinese) si v Vidmu ne deli več slačilnice z Jako Bijolom, ki se je preselil na Otok k Leeds Unitedu.

Foto: Guliverimage

V novo sezono so vstopili tudi nogometni klubi na Apeninskem polotoku. Konec tedna poteka uvod pokalnega tekmovanja. Leo Štulac je v petek z Reggiano izpadel proti Empoliju po izvajanju 11-metrovk. Primorec je v igro vstopil v 79. minuti. Žan Majar (Mantova) bo danes gostoval v Benetkah, Tjaš Begić (Parma) bo v nedeljo gostil Pescaro, Pisa, pri kateri sta člana Žan Jevšenak in Jan Mlakar, a slednjega že nekaj časa povezujejo z odhodom, pa bo gostovala pri Ceseni. V ponedeljek bo na delu Udinese Sandija Lovrića in Davida Pejičića.

Kevin Kampl
Sportal Kaj se dogaja s Kevinom Kamplom?

V italijanskem pokalnem tekmovanju brani naslov Bologna. Podobno kot še sedem najboljših italijanskih klubov v prejšnji sezoni (Inter, Atalanta, Lazio, Juventus, Roma, Fiorentina in Napoli) se bo pokalu pridružila šele v osmini finala. Takrat bosta tako prvič na delu tudi Inter in Atalanta, ki imata v svojih vrstah obetavna slovenska nogometaša Luko Topalovića in Reljo Orbića.

Po manj uspešnem spomladanskem delu 2024/25, v katerem ga je Pisa posodila Hajduku, Ljubljančan pa je bil veliko časa poškodovana, se Jan Mlakar nahaja pred novo menjavo klubskega okolja. | Foto: Guliverimage Po manj uspešnem spomladanskem delu 2024/25, v katerem ga je Pisa posodila Hajduku, Ljubljančan pa je bil veliko časa poškodovana, se Jan Mlakar nahaja pred novo menjavo klubskega okolja. Foto: Guliverimage

Novi trener Pise Alberto Gilardino ne računa na Jana Mlakarja, tako da bi lahko dolgoletni slovenski reprezentant, ki je še lani na Euru 2024 sestavljal udarno enajsterico, v tem prestopnem roku zamenjal klubsko okolje.

Italijanski pokal, 1. krog:

Petek, 15. avgust:

Sobota, 16. maj:

Nedelja, 17. maj:

Ponedeljek, 18. maj:

Najuspešnejše ekipe italijanskega pokala:

15 naslovov - Juventus
9 - Inter, Roma
7 - Lazio
6 - Fiorentina, Napoli
5 - AC Milan, Torino
4 - Sampdoria 
3 - Bologna, Parma 
...

