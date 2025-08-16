Sobota, 16. 8. 2025, 8.19
25 minut
Italijanski pokal, 1. krog
Štulac v Italiji izpadel iz pokala, Mlakar na izhodnih vratih Pise
V novo sezono so vstopili tudi nogometni klubi na Apeninskem polotoku. Konec tedna poteka uvod pokalnega tekmovanja. Leo Štulac je v petek z Reggiano izpadel proti Empoliju po izvajanju 11-metrovk. Primorec je v igro vstopil v 79. minuti. Žan Majar (Mantova) bo danes gostoval v Benetkah, Tjaš Begić (Parma) bo v nedeljo gostil Pescaro, Pisa, pri kateri sta člana Žan Jevšenak in Jan Mlakar, a slednjega že nekaj časa povezujejo z odhodom, pa bo gostovala pri Ceseni. V ponedeljek bo na delu Udinese Sandija Lovrića in Davida Pejičića.
V italijanskem pokalnem tekmovanju brani naslov Bologna. Podobno kot še sedem najboljših italijanskih klubov v prejšnji sezoni (Inter, Atalanta, Lazio, Juventus, Roma, Fiorentina in Napoli) se bo pokalu pridružila šele v osmini finala. Takrat bosta tako prvič na delu tudi Inter in Atalanta, ki imata v svojih vrstah obetavna slovenska nogometaša Luko Topalovića in Reljo Orbića.
Po manj uspešnem spomladanskem delu 2024/25, v katerem ga je Pisa posodila Hajduku, Ljubljančan pa je bil veliko časa poškodovana, se Jan Mlakar nahaja pred novo menjavo klubskega okolja.
Novi trener Pise Alberto Gilardino ne računa na Jana Mlakarja, tako da bi lahko dolgoletni slovenski reprezentant, ki je še lani na Euru 2024 sestavljal udarno enajsterico, v tem prestopnem roku zamenjal klubsko okolje.
Italijanski pokal, 1. krog:
Petek, 15. avgust:
Sobota, 16. maj:
Nedelja, 17. maj:
Ponedeljek, 18. maj:
Najuspešnejše ekipe italijanskega pokala:
15 naslovov - Juventus
9 - Inter, Roma
7 - Lazio
6 - Fiorentina, Napoli
5 - AC Milan, Torino
4 - Sampdoria
3 - Bologna, Parma
