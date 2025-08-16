Štulac v Italiji izpadel iz pokala, Mlakar na izhodnih vratih Pise

V novo sezono so vstopili tudi nogometni klubi na Apeninskem polotoku. Konec tedna poteka uvod pokalnega tekmovanja. Leo Štulac je v petek z Reggiano izpadel proti Empoliju po izvajanju 11-metrovk. Primorec je v igro vstopil v 79. minuti. Žan Majar (Mantova) bo danes gostoval v Benetkah, Tjaš Begić (Parma) bo v nedeljo gostil Pescaro, Pisa, pri kateri sta člana Žan Jevšenak in Jan Mlakar, a slednjega že nekaj časa povezujejo z odhodom, pa bo gostovala pri Ceseni. V ponedeljek bo na delu Udinese Sandija Lovrića in Davida Pejičića.

V italijanskem pokalnem tekmovanju brani naslov Bologna. Podobno kot še sedem najboljših italijanskih klubov v prejšnji sezoni (Inter, Atalanta, Lazio, Juventus, Roma, Fiorentina in Napoli) se bo pokalu pridružila šele v osmini finala. Takrat bosta tako prvič na delu tudi Inter in Atalanta, ki imata v svojih vrstah obetavna slovenska nogometaša Luko Topalovića in Reljo Orbića.

Po manj uspešnem spomladanskem delu 2024/25, v katerem ga je Pisa posodila Hajduku, Ljubljančan pa je bil veliko časa poškodovana, se Jan Mlakar nahaja pred novo menjavo klubskega okolja. Foto: Guliverimage

Novi trener Pise Alberto Gilardino ne računa na Jana Mlakarja, tako da bi lahko dolgoletni slovenski reprezentant, ki je še lani na Euru 2024 sestavljal udarno enajsterico, v tem prestopnem roku zamenjal klubsko okolje.

Italijanski pokal, 1. krog:

Petek, 15. avgust:

Sobota, 16. maj:

Nedelja, 17. maj:

Ponedeljek, 18. maj:

Najuspešnejše ekipe italijanskega pokala: 15 naslovov - Juventus

9 - Inter, Roma

7 - Lazio

6 - Fiorentina, Napoli

5 - AC Milan, Torino

4 - Sampdoria

3 - Bologna, Parma

...

