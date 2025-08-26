Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., Ja. M.

Torek,
26. 8. 2025,
23.55

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,78

Natisni članek

Natisni članek
David Zec Aljaž Casar Jaka Čuber Potočnik Kevin Kampl Kenan Fatkić nemški pokal

Torek, 26. 8. 2025, 23.55

25 minut

Nemški pokal, prvi krog

Nora tekma v Nemčiji, branilec lovorike se je izvlekel po hudih mukah

Avtorji:
R. P., Ja. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,78
Kevin Kampl | Kevin Kampl ni pred začetkom sezone zaigral na nobeni izmed pripravljalnih tekem Leipziga. Za rdeče bike je zbral že 280 nastopov, na večni klubski lestvici pa je na šestem mestu. Priložnosti ni dobil niti na prvem pokalnem obračunu. | Foto Ana Kovač

Kevin Kampl ni pred začetkom sezone zaigral na nobeni izmed pripravljalnih tekem Leipziga. Za rdeče bike je zbral že 280 nastopov, na večni klubski lestvici pa je na šestem mestu. Priložnosti ni dobil niti na prvem pokalnem obračunu.

Foto: Ana Kovač

Branilec pokalne lovorike Stuttgart je po veliki drami v Braunschweigu vendarle izločil drugoligaša Eintracht. Redni del srečanja se je končal s 3:3, gostje je rešil izpada mladi zvezdnik Nick Woltemade, po podaljšku je bilo 4:4, nato pa je bil zmagovalec po izvajanju 11-metrovk odločen šele v deseti seriji! V sredo se bo prvič v tej pokalni sezoni predstavil še nemški prvak Bayern.

Bayern München, superpokal
Sportal Bayern München enajstič nemški superpokalni prvak

Začela se je nova sezona nemškega pokalnega tekmovanja, v katerem brani naslov Stuttgart. Ta je v superpokalnem spopadu klonil proti Bayernu, zato bosta nemška velikana odigrala uvodni krog pokalnega tekmovanja pozneje od preostalih.

Za Stuttgart je v Braunschweigu zadel v polno tudi Ermedin Demirović. | Foto: Reuters Za Stuttgart je v Braunschweigu zadel v polno tudi Ermedin Demirović. Foto: Reuters

Stuttgart je tako 26. avgusta gostoval pri Eintrachtu v Braunschweigu in stežka po izvajanju 11-metrovk izločil drugoligaški klub, Bayern pa bo v sredo gostoval pri Wehen Wiesbadnu, za katerega je še ne tako dolgo igral vroči napadalec Celja Franko Kovačević.

Napredoval tudi David Zec

V drugi nemški ligi v sezoni 2025/26 nastopata dva slovenska legionarja. To sta David Zec (Holstein Kiel), ki je pred kratkim izpadel iz elitne druščine, v pokalni uverturi pa je odigral celotno srečanje ob nedeljski zmagi proti Homburgu z 2:0, in Aljaž Casar (Dynamo Dresden), ki ni igral ob porazu z Mainzom (0.1).  

David Zec in njegov Kiel sta se uvrstila v nadaljevanje tekomvanja. | Foto: Guliverimage David Zec in njegov Kiel sta se uvrstila v nadaljevanje tekomvanja. Foto: Guliverimage

Slovenec v nemškem tretjeligašu Kenan Fatkić (Hansa Rostock), ki se je iz Švice preselil v Nemčijo, je ob porazu z 0:4 proti Hoffenheimu odigral celotno srečanje. V tretji nemški ligi se bo dokazoval tudi Jaka Čuber Potočnik (Rot-Weiss Essen) kot posojen nogometaš prvoligaša Kölna, a ga ni bilo v kadru proti Borussii iz Dortmunda. Njegovi soigralci so izgubili z 0:1.

Nemški pokal, prvi krog:

Petek, 15. avgust:

Sobota, 16. avgust:

Nedelja, 17. avgust:

Ponedeljek, 18. avgust:

Torek, 26. avgust:

Sreda, 27. avgust:

Benjamin Šeško
Sportal Žan Vipotnik in Nik Prelec napredovala, Žan Celar izpadel
Benjamin Šeško
Sportal Posel in pol, Benjamin Šeško bo Leipzigu prinesel še bistveno več milijonov
UEFA Supepokal - PSG
Sportal PSG po loteriji iz brezna do superpokalne lovorike
David Zec Aljaž Casar Jaka Čuber Potočnik Kevin Kampl Kenan Fatkić nemški pokal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.