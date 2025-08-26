Nora tekma v Nemčiji, branilec lovorike se je izvlekel po hudih mukah

Branilec pokalne lovorike Stuttgart je po veliki drami v Braunschweigu vendarle izločil drugoligaša Eintracht. Redni del srečanja se je končal s 3:3, gostje je rešil izpada mladi zvezdnik Nick Woltemade, po podaljšku je bilo 4:4, nato pa je bil zmagovalec po izvajanju 11-metrovk odločen šele v deseti seriji! V sredo se bo prvič v tej pokalni sezoni predstavil še nemški prvak Bayern.

Začela se je nova sezona nemškega pokalnega tekmovanja, v katerem brani naslov Stuttgart. Ta je v superpokalnem spopadu klonil proti Bayernu, zato bosta nemška velikana odigrala uvodni krog pokalnega tekmovanja pozneje od preostalih.

Za Stuttgart je v Braunschweigu zadel v polno tudi Ermedin Demirović. Foto: Reuters

Stuttgart je tako 26. avgusta gostoval pri Eintrachtu v Braunschweigu in stežka po izvajanju 11-metrovk izločil drugoligaški klub, Bayern pa bo v sredo gostoval pri Wehen Wiesbadnu, za katerega je še ne tako dolgo igral vroči napadalec Celja Franko Kovačević.

Napredoval tudi David Zec

V drugi nemški ligi v sezoni 2025/26 nastopata dva slovenska legionarja. To sta David Zec (Holstein Kiel), ki je pred kratkim izpadel iz elitne druščine, v pokalni uverturi pa je odigral celotno srečanje ob nedeljski zmagi proti Homburgu z 2:0, in Aljaž Casar (Dynamo Dresden), ki ni igral ob porazu z Mainzom (0.1).

David Zec in njegov Kiel sta se uvrstila v nadaljevanje tekomvanja. Foto: Guliverimage

Slovenec v nemškem tretjeligašu Kenan Fatkić (Hansa Rostock), ki se je iz Švice preselil v Nemčijo, je ob porazu z 0:4 proti Hoffenheimu odigral celotno srečanje. V tretji nemški ligi se bo dokazoval tudi Jaka Čuber Potočnik (Rot-Weiss Essen) kot posojen nogometaš prvoligaša Kölna, a ga ni bilo v kadru proti Borussii iz Dortmunda. Njegovi soigralci so izgubili z 0:1.

Nemški pokal, prvi krog:

Petek, 15. avgust:

Sobota, 16. avgust:

Nedelja, 17. avgust:

Ponedeljek, 18. avgust:

Torek, 26. avgust:

Sreda, 27. avgust: