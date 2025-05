Nič od senzacije, Stuttgart ustavil sanjski niz tretjeligaša

Stuttgart, ki je v polfinalu izločil RB Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla (3:1), je v sklepno dejanje pokalnega tekmovanja vstopil kot favorit. Zavedal se je nevarnosti, saj je bil tretjeligaš Arminia v imenitnem nizu. V pokalu zapored je izločil kar štiri prvoligaše. Klub iz Bielefelda je vzel mero berlinskemu Unionu (2:0), Freiburgu (3:1), Werderju (2:1) in v polfinalu še branilcu pokalnega naslova Bayerju iz Leverkusna (2:1). Arminia je vstopila v finale neporažena na 13 tekmah zapored v vseh tekmovanjih, v tretji ligi je bila najboljša, zbrala 72 točk, drugouvrščeni Dynamo Dresden je za njo zaostal dve točki, nato pa je v Berlinu le naletela na boljšega tekmeca. Stuttgart je zmagal s 4:2, že po slabih 30 minutah pa je vodil s 3:0.

Stuttgart je upravičil vlogo favorita in si zagotovil evropsko vozovnico. Foto: Reuters

Temelje za pokalno lovoriko so nogometaši Stuttgarta postavili že v prvem delu, ko tekmecem niso dovolili skoraj nobene nevarne akcije, sami pa so zabili tri gole (Nick Woltemade, Enzo Millot in Deniz Undav) med 15. in 28. minuto. Millot je z drugim zadetkom v 66. povišal na 4:0, za nekaj upanja Arminie sta v končnici z znižanjem na 2:4 še poskrbela Julian Kania (82.) in Josha Vagnoman z avtogolom v 85. minuti, toda Stuttgart presenečenja ni dovolil.

Stuttgart, nekdanji klub Srečka Katanca, je pred tem nazadnje osvojil pokalno lovoriko leta 1997. Foto: Guliverimage

Stuttgart je pokal doslej osvojil še v letih 1954, 1958 in 1997, doslej zadnji finale leta 2013 proti Bayernu pa je izgubil. Arminia je v svojem prvem pokalnem finalu ostala brez lovorike, v tolažbo je klubu ostala uvrstitev v tretji ligi, saj si je z zmago zagotovila napredovanje med drugoligaše.

V Berlin je pripotovalo ogromno navijačev Stuttgarta. Foto: Reuters

Nemški pokal, finale:

Sobota, 24. maj: