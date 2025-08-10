Savdijski klubi kupujejo v evropskih velikanih

Vezist nemškega prvoligaša Stuttgarta Enzo Millot je prestopil v Al Ahli. Triindvajsetletni igralec je podpisal pogodbo do leta 2028. V Savdsko Arabijo se selita še Darwin Nuñez, Iñigo Martinez in najverjetneje Kingsley Coman.

Vezist Stuttgarta Millot se seli v Al Ahli

Enzo Millot je bil v Stuttgartu od leta 2021. V prejšnji sezoni je v bundesligi zbral 29 nastopov s šestimi goli in petimi podajami. Dva gola je dosegel tudi v finalu pokala proti Arminiji Bielefeld za zmago s 4:2. "Enza že nekaj časa spremljamo in pred prestopom smo opravili veliko raziskav. Tehnično je nadarjen z odlično taktično inteligenco," je dejal trener Al Ahlija Matthias Jaissle. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi zmagovalci nemškega pokala za prestop prejeli 34,6 milijona evrov.

Martinez v Al Nassr, Nuñez v Al Hilal

Darwin Nuñez je odšel v Savdsko Arabijo. Foto: Reuters Savdijski klubi so v teh dneh zelo aktivni. Al Nassr se z Bayernom pogaja za Kingsleyja Comana, ki je sam selitvi naklonjen, je pa že podpisal z dosedanjim članom Barcelone Iñigom Martinezom. Za katalonski ponos je v dveh sezonah zbral 48 nastopov. Zdaj že nekdanji član Liverpoola Darwin Nuñez pa je v nedeljo podpisal pogodbo z Al Hilanom do leta 2028. Liverpool bo dobil 53 milijonov evrov odškodnine (plus dodatki). Urugvajec je bil glavna želja novega trenerja Al Hilala Simoneja Inzaghija.

Grealish pred odhodom iz Cityja, Höjlund pa iz Uniteda

Rasmus Hojlund noče zapustiti Manchester Uniteda. Foto: Reuters Pred selitvijo je angleški reprezentant Jack Grealish. Krilni nogometaš Manchester Cityja je glavna tarča Evertona. Pogovarjajo se o posoji. Manchester United po prihodu Benjamina Šeška išče novo sredino za Rasmusa Höjlunda, na katerega ne računa več. Z AC Milanom se pogovarjajo o posoji za prvo leto za šest milijonov evrov odškodnine in nato v primeru odkupa za 45 milijonov. Na sobotni pripravljalni tekmi s Fiorentino Höjlund ni bil v kadru, a sam ne želi oditi z Old Trafforda.