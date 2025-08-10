Agent Benjamina Šeška priznal: Bilo je zelo težko #video

V soboto se je z uradnim podpisom pogodbe in predstavitvijo na Old Traffordu končala prestopna saga Benjamina Šeška, ki je postal član Manchester Uniteda. Slovenec je pogodbo na Otoku podpisal ob podpori agenta Elvisa Bašanovića, ki Radečanu stoji ob strani že vse od njegovih nogometnih začetkov.

Vir: Global Game Media

V soboto se je iz Manchestra tudi uradno pokadil beli dim, rdeči vragi pa so v dopoldanskih urah naznanili prihod slovenskega napadalca Benjamina Šeška, ki je Unitedu obljubil zvestobo vse do junija 2030. Dolga prestopna saga se je tako vendarle zaključila, s tem pa se je zaključilo tudi naporno obdobje za Šeškovega agenta Elvisa Bašanovića, ki je imel v prestopni zgodbi poleg Šeška glavno vlogo in besedo.

"Občutki so res neverjetni, Benjamin je uresničil sanje oz. jih živi, hkrati pa jih živimo tudi jaz in naša agencija. To je res izjemno lepa zgodba, v kateri smo skupaj iz težkih začetkov skupaj prišli iz majhne Slovenije, zato je še toliko lepša, ker smo prišli skupaj, da je tukaj tudi slovenska agencija, ki zastopa slovenskega igralca. Narediti takšen prestop je velika čast in ponos. Mislim, da je lahko cela Slovenija ponosna na Benjamina. Je izjemen fant in izjemen nogometaš, zelo je še mlad, tako da je pred njim še vsa kariera. Gremo korak za korakom in res se veselim te priložnosti pri Manchester Unitedu ter verjamem, da lahko skupaj rastejo in United pripeljejo tja, kamor pripada, v vrh svetovnega nogometa," je ob robu podpisa podobe za Global Game Media dejal Bašanović.

Leta 2022 Foto: Instagram

Dolgo poletje

V "boju" za usluge Slovenca sta bila sicer v tem poletju tudi Arsenal in nato še Newcastle, ki je vse do konca bil boj z Manchester Unitedom, za katerega se je naposled odločil Slovenec. "Bilo je izjemno težko, zelo naporno poletje. Vemo, da je ta saga oz. zgodba trajala zelo dolgo, vpleteni so bili tudi drugi klubi. Zame je bilo to izjemno delovno poletje, veliko je bilo pogajanj in dela, zelo malo spanja in veliko stresa," je dejal.

"A na koncu, ko se zgodi neka taka stvar, je vse vredno. Verjamem, da smo dokazali, da je tudi iz majhne Slovenije mogoče doseči velike stvari, kar je lahko popotnica za naslednje generacije, ki trenirajo in sanjajo velike stvari. Želim jim sporočiti, naj sanjajo in trdo delajo, naj se obkrožijo s kakovostnimi ljudmi, ki jim lahko zaupajo, in ko vse to skupaj dosežejo, je mogoče vse," je še povedal Bašanović.

Foto: Mediaspeed

Agent Šeška se je svojemu varovancu ob podpisu sodelovanja poklonil tudi z objavo na družbenih omrežjih. "Pred leti sem dal obljubo malemu fantu z velikimi sanjami: skupaj bomo dosegli vrh. Danes je bila ta obljuba izpolnjena. Ponosen sem nate, Benjamin. Teater sanj te čaka," je zapisal.

"Stvari so še sveže, bil je res vrtiljak čustev. Ko je bil še zelo mlad, sem mu dal obljubo in tudi on jo je dal meni. Mislim, da smo to zdaj dosegli, a se hkrati še ne zavedamo, kaj nam je resnično uspelo. Bilo je izredno intenzivno in izjemno težko. Benjamin je dolga leta garal na terenu in izven njega, da smo prišli do takšnega dosežka. Iz majhne Slovenije priti do vrst takšnega velikana je neverjetna stvar. Res smo ponosni, da nam je to uspelo," je dejal Bašanović.

United sicer prva uradna tekma sezone čaka že v nedeljo, ko bo doma pričakal Arsenal. Navijači rdečih vragov upajo na boljšo sezono kot lansko, v kateri so osvojili zanje skromno 15. mesto. "Osebno pričakujem, da bo to boljša sezona, kot je bila prejšnja. Mislim, da se klub zaveda položaja, v kakršnem so bili v prejšnji sezoni, in da so vidni pozitivni koraki za naprej. Klub raste, verjamem, da je na poti vračanja k stari slavi, treba pa bo narediti korak po korak. Nimamo prevelikih pričakovanj, gremo tekmo po tekmo, najprej želimo, da se Benjamin navadi na vse novo, da se aklimatizira, potem pa verjamem, da bo to uspešna zgodba," je še dodal Bašanović.

