Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
7. 1. 2026,
6.25

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
proizvodnja avtomobilov Revoz Nissan

Sreda, 7. 1. 2026, 6.25

16 minut

Nissan in Revoz

Znano je ime avtomobila, ki ga bodo izdelovali v Revozu #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Renault twingo Revoz | Novi Nissanov malček bo tehnično soroden renault twingu, ki ga v Revozu že izdelujejo. | Foto Gregor Pavšič

Novi Nissanov malček bo tehnično soroden renault twingu, ki ga v Revozu že izdelujejo.

Foto: Gregor Pavšič

Pri Nissanu so očitno izbrali ime električnega malčka, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu.

Renault twingo
Avtomoto Odličen dan za Revoz: razkrili twinga, Francozi tovarni dodelili še dva avtomobila

Nissan pripravlja novo generacijo električnih avtomobilov, s katerimi bodo poskušali povečati doseg znamke v Evropi. Že letos na ceste prihajata novi leaf in micra, potem električni juke in nato še električni mestni malček. Micra si zasnovo deli z renaultom 5, novi juke (večji od obstoječega) pa z leafom. Omenjeni malček bo tehnično soroden z renaultom twingom.

Dolenjski nissan se bo imenoval wave

Pri Nissanu naj bi malčku že potrdili ime wave, je poročal britanski Autocar. Vzporedno s twingom bodo avtomobil izdelovali v Revozu. Proizvodnja Nissanovega malčka v Novem mestu se bo začela prihodnje leto. 

Tehnično bo wave podoben oziroma enak twingu, oblikovno pa naj bi bil tudi v retro slogu – očitno se bo zgledoval po Nissanovih malčkih iz obdobja konec osemdesetih in začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. 

proizvodnja avtomobilov Revoz Nissan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.