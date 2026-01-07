Znano je ime avtomobila, ki ga bodo izdelovali v Revozu #foto

Pri Nissanu so očitno izbrali ime električnega malčka, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu.

Nissan pripravlja novo generacijo električnih avtomobilov, s katerimi bodo poskušali povečati doseg znamke v Evropi. Že letos na ceste prihajata novi leaf in micra, potem električni juke in nato še električni mestni malček. Micra si zasnovo deli z renaultom 5, novi juke (večji od obstoječega) pa z leafom. Omenjeni malček bo tehnično soroden z renaultom twingom.

Dolenjski nissan se bo imenoval wave

Pri Nissanu naj bi malčku že potrdili ime wave, je poročal britanski Autocar. Vzporedno s twingom bodo avtomobil izdelovali v Revozu. Proizvodnja Nissanovega malčka v Novem mestu se bo začela prihodnje leto.

Tehnično bo wave podoben oziroma enak twingu, oblikovno pa naj bi bil tudi v retro slogu – očitno se bo zgledoval po Nissanovih malčkih iz obdobja konec osemdesetih in začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja.