Renault je danes uradno razkril novega twinga, v Revozu pa bodo poleg tega avtomobila izdelovali tudi električna malčka za znamki Dacia in Nissan.

O novem renaultu twingu smo napisali že veliko in zato tudi po današnjem razkritju v Parizu ni znanega veliko novega. Čakali smo le na podatek o izhodiščni ceni in velikosti pripadajoče baterije. Osnovna cena twinga bo 20 tisoč evrov, pri tej ceni pa bo treba sprejeti precej majhno baterijo kapacitete 27 kilovatnih ur – baterija je železofosfatnega tipa LFP. Pri tej bateriji bo tako realni doseg med 150 in 200 kilometri. Več o tehničnih izhodiščih twinga jutri zjutraj.

Iz Revoza trije električni mestni malčki

Ob razkritju twinga pa so pri Renaultu potrdili še dve novici, ki se neposredno dotikata tovarne Revoz v Novem mestu. Tam bodo poleg twinga namreč izdelovali tudi sorodna avtomobila znamke Nissan (predvidoma pico) in Dacia (novi spring).

Jože Bele, predsednik uprave Revoza: "Navdušeni smo nad twingom e-tech electric, ki je danes v Parizu doživel svojo premierno predstavitev. Projekt proizvodnje tega revolucionarnega mestnega avtomobila je v Revozu v sklepni fazi in z njim bomo dokazali, da smo kos najzahtevnejšim projektom. Zaposleni v Revozu cenimo odločitev skupine Renault Group, se bosta twingu v Revozovi proizvodnji pridružila dva dodatna modela, kar potrjuje zaupanje skupine v naše znanje in zavzetost. Cenimo tudi podporo slovenske vlade in lokalne skupnosti, ki sta prepoznali pomen projekta ne le za Revoz temveč za celotno slovensko gospodarstvo."

Napoved mestnega malčka znamke Dacia Foto: Dacia Revoz stavi na uspešnost električnih malčkov. Foto: Gregor Pavšič