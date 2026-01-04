Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

električni avtomobili Prodaja avtomobilov Tesla model 3 Tesla

Prodaja avtomobilov v Sloveniji

Lahko “novoletni popust” zamaja trg? Tesla v Sloveniji prvič pod mejo 30 tisočakov.

Tesla model 3 standard | Foto Tesla

Foto: Tesla

Teslin avtomobil je v Sloveniji prvič na voljo z najvišjo subvencijo, s katero cena njihovega avtomobila pade pod mejo 30 tisoč evrov.

Tesla model 3 standard
Avtomoto Tesla je tudi v Slovenijo pripeljala najcenejšega, kakšna je letos prodaja?

Novo leto se je na avtomobilskem trgu v Sloveniji že začelo s prvimi vidnimi popusti. Tesla je v začetku decembra v Sloveniji odprla prodajo svojega modela 3 v novi osnovni različici standard, ki prinaša nekaj manj opreme in že prej znan pogon na zadnji kolesi ter baterijo kapacitete okrog 57 kilovatnih ur (tip LFP). 

Temu pa so zdaj dodali še skoraj tri tisoč evrov popusta, s tem pa je cena avtomobila padla pod mejo 35 tisoč evrov. To v Sloveniji pomeni najvišjo subvencijo 7.200 evrov in realno ceno avtomobila pod mejo 28 tisoč evrov. Morda bodo zdaj po tesle v Ljubljano prihajali tudi Avstrijci in Italijani, saj je tam avtomobil precej dražji. Zagotovila, kako dolgo bo Tesla v Sloveniji dejansko nudila popuste, medtem ni. 

Velik razkorak med najcenejšo in naslednjo različico pogona, baterije in opreme

S tem se je močno povečal razkorak do naslednje različice modela 3, ki ima prav tako zadnji pogon, a večjo baterijo (tip NMC) in tudi bogatejši nabor serijske opreme. Razlika v ceni je deset tisoč evrov. Pri serijski opremi so razlike v oblazinjenju sedežev, kakovosti zvočnega sistema, elektronski nastavitvi sedežev, cenejša nima zadnjega dodatnega zaslona in podobno. Razlika v ceni med osnovnim modelom 3 in Y (oba standard) je zdaj šest tisoč evrov.

Dongfeng Vigo mhero
Avtomoto Sredi leta podražitve za dva tisočaka? To so trenutni obeti.

Bodo pocenitve vplivale tudi na ostale?

Teslin model 3 kljub svoji štirivratni limuzinski zasnovi, ki kljubuje trendom križancev in športnih terencev, sodi med najbolje prodajane električne avtomobile v Sloveniji. Ali bodo popusti vplivali tudi na ostalo ponudbo avtomobilov na trgu, sploh tistih pod mejo 35 tisoč evrov, se bo videlo že v naslednjih tednih. 

Ker gre pri modelu 3 vendarle za manj priljubljeno obliko avtomobila, bodo vplivi pocenitev bržkone manjši kot pred leti ob podobnem popravku cen za večji model Y - ta je v Sloveniji še vedno najbolje prodajani električni avtomobil.

Na evropsko konkurenco cenovnem segmentu do 35 tisoč evrov pritiskajo tako Tesla kot tudi Kitajci - predvsem znamka Leapmotor in tudi MG (na primer model S5 EV), med evropskimi znamkami pa si je veliko prodajnega uspeha s popravkom cen zagotovila Cupra z bornom.

električni avtomobili Prodaja avtomobilov Tesla model 3 Tesla
