Se bodo avtomobili letos res podražili? Sredi leta se obetajo velike spremembe.

Zaradi novih varnostnih standardov bi se lahko novi avtomobili sredi letošnjega leta v povprečju podražili za okrog dva tisoč evrov. Cene klasičnih avtomobilov se z elektrifikacijo višajo, subvencije pa učinkovito nižajo cene električnim alternativam. Dinamiko na trgu pospešujejo nekatere kitajske znamke in tudi poceni klasične možnosti - tudi neelektrificirani motorji in celo ročni menjalniki še niso del avtomobilske zgodovine.

Tudi letos bo na slovenski avtomobilski trg pripeljalo veliko novosti, ki smo jih podrobneje napovedali že v včerajšnjem pregledu. Kaj pa njihove cene? Te so se v zadnjem obdobju praviloma postopno dvigale, kar je povezano tako z vse več opreme vozil (nekaj te je tudi zakonsko predpisane) kot uvajanjem delno elektrificiranih pogonov za zniževanje izpustov CO2. Za avtomobile majhnega razreda, ko jim dodamo vsaj nekaj opreme, je magična meja že nekaj časa postavljena pri 20 tisoč evrih. Kot kaže spodnji pregled vstopnih modelov za prvih 20 znamk s slovenskega avtomobilskega trga, je sicer pod to mejo še mogoče dobiti kar nekaj vozil. Toda v teh primerih gre za različice z osnovno opremo in motorji, ki pa kupce v praksi le redko prepričajo. Realne cene se za najbolj priljubljene razrede avtomobilov že gibljejo med 20 in 30 tisoč evri, križanci ali športni terenci z nekaj več prostora pa pogosto tudi prek te meje.

Kar 40 odstotkov vseh novih avtomobilov v letu 2025 je v Sloveniji sodilo v razred majhnih in srednje velikih športnih terencev. Začetne cene so več kot 20 tisoč evrov.

Začetne cene za 20 najbolje prodajanih znamk v Sloveniji:

Volkswagen - 18.849 EUR (VW polo)

- 18.849 EUR (VW polo) Škoda - 15.499 EUR (škoda fabia)

- 15.499 EUR (škoda fabia) Renault - 19.490 EUR (renault clio)

- 19.490 EUR (renault clio) Hyundai - 14.560 EUR (hyundai i10)

- 14.560 EUR (hyundai i10) Toyota - 19.950 EUR (toyota aygo X)

- 19.950 EUR (toyota aygo X) Peugeot - 17.890 EUR (peugeot 208)

- 17.890 EUR (peugeot 208) Ford - 23.233 EUR (ford puma)

- 23.233 EUR (ford puma) Kia - 17.999 EUR (kia picanto)

- 17.999 EUR (kia picanto) Dacia - 14.990 EUR (dacia santero)

- 14.990 EUR (dacia santero) Citroen - 19.850 EUR (citroen C3)

- 19.850 EUR (citroen C3) Audi - 24.920 EUR (audi A1)

- 24.920 EUR (audi A1) Opel - 16.940 EUR (opel corsa)

- 16.940 EUR (opel corsa) BMW - 31 tisoč EUR (BMW serija 1)

- 31 tisoč EUR (BMW serija 1) Mercedes - 36.490 EUR (mercedes razred A)

- 36.490 EUR (mercedes razred A) Dongfeng - 24.900 EUR (dongfeng box)

- 24.900 EUR (dongfeng box) Nissan - 23 tisoč EUR (nissan juke)

- 23 tisoč EUR (nissan juke) MG - 17.290 EUR (MG 3)

- 17.290 EUR (MG 3) Suzuki - 16.620 EUR (suzuki swift)

- 16.620 EUR (suzuki swift) Tesla - 37.970 EUR (tesla model 3)

- 37.970 EUR (tesla model 3) Mazda - 26.170 EUR (mazda 3 sedan)

vir: ceniki trgovcev na dan 1. 1. 2026

Že julija podražitve novih avtomobilov?

Ena prelomnic letošnjega leta bo začetek julija, ko bo v veljavo stopila nova evropska uredba o obveznih varnostnih sistemih v novih avtomobilih. Med temi so naprednejši sistem za zaviranje v sili (ta bo moral prepoznati tudi pešce in kolesarje), sistem za ohranjanje položaja znotraj prometnega pasu, prav tako tudi sistem za nadzor zbranosti voznika. Obvezna bo tudi avtomobilska “črna skrinjica” in podobno. Med dražjimi nadgradnjami bo tudi večje zaščitno območje pred udarci v glavo pešcev v primeru trčenja.

Po oceni proizvajalcev se bodo njihovi stroški povišali v povprečju od 1.500 do 2 tisoč evrov. Nekateri avtomobili se bodo tudi zaradi teh novih zahtev umaknili s trga. Kolikšen del omenjenih stroškov bo padel na breme končnega kupca, bodo pokazali naslednji meseci.

Že ena znamka lahko pretrese avtomobilski trg

Kakšne bodo dejansko letošnje spremembe v cenah in kaj se bo dogajalo s konkretno ponudbo pri posameznih znamkah, je kljub novim regulativam še težko napovedati. Končne cene določa trg in z vse več novimi znamkami je dinamika cen že zadnje mesece zelo pestra.

Kako velike spremembe lahko s popravkom cen povzroči že ena znamka, je pred dvema letoma pokazala Tesla. Z znižanjem cen za nekaj tisočakov so povsem spremenili izhodišča tudi konkurenci. Podobno bi se lahko pripetilo s kitajskimi znamkami, če bi se odločile za agresivnejšo cenovno politiko. Prihod BYD bi vsaj v nekaterih segmentih lahko vplival na pravila igre.

Foto: Omoda Adria

Foto: Gregor Pavšič

Da vse morda le ne gre v smeri podražitev, kažejo tudi napovedane novosti za letošnje leto. Tako so na primer pri Fiatu napovedali, da bodo v Sloveniji prodajali novo grande pando tudi v kombinaciji s klasičnim nehibridnim motorjem in ročnim menjalnikom. Podobno že velja tudi pri citroenu C3 in fiatu 500.

Kombinacija klasičnega bencinskega motorja in ročnega menjalnika pomeni precej nižjo ceno. Ta ponudba sicer ni dolgoročno stabilna, saj je odvisna od povprečnega izpusta CO2 na evropskem trgu za posamezno znamko. Dokler je ta izračun dovolj ugoden, bodo na voljo tudi neelektrificirani pogoni. Že blagi hibridi ceno dvignejo za nekaj tisočakov, vgradnja pravih hibridnih pogonov pa pomeni že za majhne avtomobile ceno vsaj okrog 25 tisoč evrov - tak bo primer novega renault clia.

Foto: Gregor Pavšič

Pravi zaradi postopne podražitve klasičnih avtomobilov, se zmanjšuje razlika v primerjavi z njihovimi električnimi alternativami. Če temu prištejemo še aktualne subvencije v Sloveniji (7.200 evrov do cene 35 tisoč evrov, 6.200 evrov do cene 44 tisoč evrov), so električni avtomobili pogosto že cenejši. Leapmotor T03 z upoštevanjem subvencije tako stane manj kot 12 tisoč evrov, s čimer ostaja najcenejši avtomobil.

Čeprav lahko na ravni Evropske unije pričakujemo delno omilitev zahtevanega zniževanja izpustov CO2 do leta 2035, se bistvena usmeritev ne spreminja. Proizvajalci morajo povečati prodajo avtomobilov z nizkimi izpusti, kjer prednačijo električna vozila ali vsaj priključni hibridi. Vse to pomeni dobre signale za kupca, ki lahko pričakuje dobre pogoje za nakup. Nekaj znamk se je tudi v Sloveniji s pomočjo tovarn že prilagodilo cenovni politiki in so dosegli zelo dobro prodajo.

Foto: Gregor Pavšič

Koliko bo na primer stal novi renault twingo?

To bo za Slovence ena najbolj zanimivih novosti leta, saj gre za vozila iz tovarne v Revozu. Podroben cenik za slovenski trg še ni znan. Sodeč po ponudbi v tujini, bo Renault najprej na trg poslal nekaj dražjo različico s ceno okrog 22 tisoč evrov. Tista cenejša z izhodiščem pri 20 tisočakih še sledi.

Ta cena je primerljiva z BYD dolphin surf, ki ga prav tako pričakujemo kot uradno ponudbo na slovenskih cestah. Razred višje sodita tako napovedani škoda epiq kot volkswagen ID.polo, ki v Slovenijo pripeljeta jeseni. Pri Volkswagnu bo za ID.polo izhodišče pri 25 tisočakih, a prvi modeli na trgu bodo predvidoma dražji - to bodo namreč bolje opremljene različice z večjo baterijo, tiste z manjšo (tudi zaradi omejitev pri dobavah baterij tipa LFP) bodo sledile z zamikom.

Kaj bodo porekli Kitajci?

Dongfeng napoveduje novi model vigo s ceno pod 30 tisoč evrov, kar bo verjetno pomenilo že polno opremljen kompaktni križanec. Veliko novosti prinaša lani zelo uspešen Leapmotor, ki bi lahko letos postala ena najbolj prodornih znamk v Sloveniji. Trenutno njihov najcenejši model B10 stane 31 tisoč evrov, toda nekatere napovedane novosti bodo še manjše in bodo podobno kot vigo segale pod mejo 30 tisočakov. Vse to pomeni dodaten pritisk na evropske avtomobilske znamke, ki se bodo morale odzvati.

Poceni bencinski ali električni avtomobil?

Marsikaj je sicer odvisno od subvencij, ki se med evropskimi državami močno razlikujejo. Če upoštevamo trenutne slovenske, pa lahko, kot osnovni trend leta 2026, napovemo naslednje dileme kupca: vzeti osnovno opremo z bencinskim motorjem in ročnim menjalnikom, ali veliko bolje opremljeno električno alternativo iste ali tuje (največkrat kitajske) znamke. Vsi tisti avtomobili vmes, kjer konkurenčnost vsaj evropskim znamkam močno omejuje seznam dodatne opreme (kitajska konkurenca opremo že vključi v maloprodajno ceno), bodo podražitve najbolj trdo občutili.