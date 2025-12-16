Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
16. 12. 2025,
9.33

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
električni avtomobili Prodaja avtomobilov Changan

Torek, 16. 12. 2025, 9.33

50 minut

Changan Automobile

Changan širi mrežo v Evropi: prišel je v Italijo. Znane so že prve cene. #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Changan depal S05 S07 | Foto Changan

Foto: Changan

Kitajska znamka Changan širi svojo evropsko mrežo in je od zdaj na voljo tudi že v Italiji.

Kitajska avtomobilska znamka Changan iz Chongqinga je bila v Evropi že prisotna na osmih trgih (Norveška, Nemčija, Velika Britanija …), zdaj pa so med trge uvrstili tudi Španijo in Italijo. Naši zahodni sosedi tako ostajajo med državami, ki jih kitajske znamke obiščejo med prvimi.

Prodajali bodo električna modela deepal S05 in depal S07, za katera so izhodiščne cene slabih 40 tisoč oziroma 45 tisoč evrov. Prihodnje leto bosta oba avtomobila na voljo tudi kot priključna hibrida.

Changan bo v Evropo vložil dve milijardi evrov, v treh letih pa želi predstaviti skupno osem avtomobilov in do leta 2030 število trgovcev v regiji povečati na tisoč. V katere države se bodo pri Changanu širili v prihodnje, še ni znano. 

Mazda 6e
Avtomoto Ena najlepših limuzin? Kaj zares zmore in zakaj predlagamo drastično idejo? #foto

Obeta se enaka dilema kot pri mazdi 6e

Depal S05 je dolg 4,59 metra, medosje pa meri 2,88 metra. Kapaciteta baterije LFP je 68 kilovatnih ur (kWh). Večji S07 ima baterijo NMC s kapaciteto 78 kilovatnih ur. Pri večji bateriji je moč hitrega polnjenja omejena na 93, pri manjši pa na 200 kilovatov. To je podobno kot v mazdi 6e, kjer je bil Changan razvojni partner. 

električni avtomobili Prodaja avtomobilov Changan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.