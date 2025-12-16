Kitajska znamka Changan širi svojo evropsko mrežo in je od zdaj na voljo tudi že v Italiji.

Kitajska avtomobilska znamka Changan iz Chongqinga je bila v Evropi že prisotna na osmih trgih (Norveška, Nemčija, Velika Britanija …), zdaj pa so med trge uvrstili tudi Španijo in Italijo. Naši zahodni sosedi tako ostajajo med državami, ki jih kitajske znamke obiščejo med prvimi.

Prodajali bodo električna modela deepal S05 in depal S07, za katera so izhodiščne cene slabih 40 tisoč oziroma 45 tisoč evrov. Prihodnje leto bosta oba avtomobila na voljo tudi kot priključna hibrida.

Changan bo v Evropo vložil dve milijardi evrov, v treh letih pa želi predstaviti skupno osem avtomobilov in do leta 2030 število trgovcev v regiji povečati na tisoč. V katere države se bodo pri Changanu širili v prihodnje, še ni znano.

Obeta se enaka dilema kot pri mazdi 6e

Depal S05 je dolg 4,59 metra, medosje pa meri 2,88 metra. Kapaciteta baterije LFP je 68 kilovatnih ur (kWh). Večji S07 ima baterijo NMC s kapaciteto 78 kilovatnih ur. Pri večji bateriji je moč hitrega polnjenja omejena na 93, pri manjši pa na 200 kilovatov. To je podobno kot v mazdi 6e, kjer je bil Changan razvojni partner.