Kako kaže slovenskemu avtomobilskemu trgu? Pojasnjuje direktor največjega trgovca.

To so zanimive številke in podatki iz ozadja avtomobilskega trga v Sloveniji, kjer so letos trgovci pripravili več zanimivih mejnikov in sprememb.

Novo pestro leto zaključujejo tudi avtomobilski trgovci v Sloveniji. Največji med njimi ostaja Porsche Slovenija, ki s svojimi štirimi znamkami obvladuje slabo tretjino slovenskega trga. Uradna statistika za letošnje leto sicer kaže zmerno rast števila registracij, a to predvsem na račun spet obujene prakse enodnevnih registracij in izvoza avtomobilov v tujino. Realen trg medtem bolj ali manj stagnira.

"Za nami je zelo intenzivno leto, ki je bilo zanimivo iz vsaj treh razlogov," ocenjuje Danilo Ferjančič, generalni direktor Porsche Slovenija.

"Načeloma kot trgovci prodajamo tisto, kar želijo kupci. Toda zdaj moramo prodajati tudi tisto, kar od nas želi tovarna. Včasih te želje niso enake. Skupaj namreč lovimo zahtevane cilje pri izpustih CO2, s katerimi se proizvajalec izogne plačilu visokih kazni v Bruselj," pojasnjuje Ferjančič.

Ferjančič poleg te dinamike izpostavlja še letošnjo podvojeno prodajo električnih avtomobilov. Po njegovi oceni bi se lahko delež teh z letošnjih 11 prihodnje leto dvignil proti 15 odstotkom. Še lani ni dosegal niti šest odstotkov.

Tretji poudarek letošnjega leta pa je bil prihod novih kitajskih znamk. Na bruto trgu so štiri med prvo trideseterico, ena tudi že med prvimi 15 znamkami. Še uspešnejše so, ko številke filtriramo zgolj na področje najpomembnejših fizičnih kupcev.

"Podrobno spremljamo prihod teh novih imen, ki jih bo prihodnje leto še več. Za zdaj na naš tržni delež ne vplivajo oz. strank našim znankam ne odvzejamo," ocenjuje eden od obeh direktorjev Porsche Slovenija, ki je imel letos kot uvoznik natančno 32,4 odstotka trga.

Tiguan in tayron sta za Volkswagen najpomembnejša modela v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Pri prodaji fitzičnim kupcem je letos do konca novembra med avtomobilskimi skupinami v Sloveniji prednjačil Porsche Slovenija, ki ima na tem delu trga 34-odstotni tržni delež. Grand Automotive (Renault, Dacia, Nissan) je dosegel slabih 16 odstotkov trga (15,8 odstotka), sledijo Emil Frey Slovenija (10,1 odstotka), KMAG (9,1 odstotka), Toyota Adria (8,3 odstotka), Hyundai Avto Trade (5,3 odstotka), sedmi pa so že pri Plan-net Avto (trije odstotki) – ti so specializirani za kitajske avtomobilske znamke. Za njimi se nahaja BMW Slovenija (2,4 odstotka).

Rekord prodaje so trgovci postavili pred 26 leti

Avtomobilski trg v Sloveniji trenutno zmore okrog 55 tisoč novih avtomobilov na leto. To je kar daleč od rekorda, ki so ga trgovci dosegli leta 1999 – takrat so v enem letu Slovencem prodali več kot 82 tisoč novih avtomobilov.

Foto: Gregor Pavšič

Prodaja električnih je letos presegla deset odstotkov, prihodnje leto bi lahko poskočila celo do 15. Foto: Gregor Pavšič

Kot kaže graf prodajnih številk, so porasti prodaje vedno prišli v valovih. Eden teh vrhuncev je bil prav leta 1999, sledil pa je kar občuten padec v prihodnjih letih. Podobno se je prodaja močno zmanjšala po gospodarski krizi leta 2008 in po epidemiji covid-19, ko so prodajo sicer močno oklestile tudi težave s proizvodnjo (pomanjkanje polprevodnikov). Po oceni Ferjančiča naj bi trg tudi prihodnje leto zbral okrog 57 tisoč novih registraciji osebnih avtomobilov.

Največja sprememba v primerjavi z lanskim letom je porast omenjenega izvoza v tujino. Ta se je povečal za 8,6 odstotka, kar pomeni več kot tri tisoč avtomobilov. Prodaja fizičnim in pravnim osebam je medtem narasla za slabe tri odstotke.

Zanimiv padec zanimanja za uvoz rabljenih. So krivi Kitajci?

Zanimiv pojav je tudi upočasnitev rasti uvoza rabljenih avtomobilov iz tujine. Ta so pred dvema letoma že dosegla skoraj 45 odstotkov skupnega trga novih in rabljenih avtomobilov, kazalo pa je celo, da se bo prodaja novih in uvoženih rabljenih izenačila.

Toda delež uvoženih rabljenih je letos padel na 40 odstotkov. Med mogočimi razlogi bi bili lahko tudi novi kitajski avtomobili, ki za zmerno ceno ponujajo praktična in dobro opremljena vozila. Očitno je marsikomu nov kitajski bolj povšeči kot uvoženi rabljeni z evropskim poreklom.

Med posameznimi avtomobilskimi znamkami je tako na skupnem trgu kot pri fizičnih kupcih na vrhu Volkswagen, sledita Renault in Škoda. Pri fizičnih kupcih je Škoda uspešnejša od Renaulta. Audi je edina premijska znamka v prvi deseterici in je že šesto leto po prodaji uspešnejša od BMW in Mercedesa. Prednost Audija v konkretnih številkah pomeni okrog 400 prodanih avtomobilov več od preostale nemške konkurence.