Jožko Tomšič, generalni direktor Emil Frey Slovenija. Foto: Emil Frey Slovenija Emil Frey Slovenija, ki kot podružnica švicarskega podjetja v Sloveniji zastopa večino znamk Stellantisovega koncerna, bo letošnje leto sklenil z okrog 650 milijoni evrov prometa. Nekatere znamke so se izkazale veliko bolje kot lani, pri nekaterih je prodaja tudi občutneje upadla.

"Letos smo bili močno omejeni z vidika razpoložljivih vozil iz tovarne pri Citroenu in Peugeotu. Pri Fiatu modelna ponudba žal ni dovoljevala boljšega prodajnega izkupička. Za prihodnje leto pričakujem boljše razmere, saj so se proizvodne omejitve pri Citroenu in Peugeotu že sprostile. Naš skupni tržni delež želimo dvigniti s trenutnih 16 na okrog 19 odstotkov," je leto ocenil Jožko Tomšič, generalni direktor Emil Frey Slovenija.

Ti so do konca novembra prodali 9.724 vozil različnih znamk skupine, kar predstavlja dobrih 16 odstotkov tržnega deleža v segmentu osebnih in lahkih gospodarskih vozil. Prodali so tudi 1.900 rabljenih avtomobilov.

Mercedes-Benz je letos do konca novembra registriral že več kot 1.300 novih avtomobilov, kar je 21 odstotkov več kot lani v enakem obdobju. Foto: Aleš Črnivec

Leapmotor sodi med najuspešnejše kitajske znamke v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Trije najuspešnejši posamezni modeli so bili peugeot 2008, citroen C3 in kombi fiat ducato. Delež električnih vozil je znašal 7,1 odstotka. Izkupiček je bil skromen pri evropskih Stellantisovih znamkah, zato pa je uspešno od poletja svojo zgodbo v Sloveniji začela njihova kitajska znamka Leapmotor.

V prvih petih mesecih prodaje so prodali 252 vozil, s čimer se je Leapmotor v tem obdobju uvrstil na 3. mesto med najbolje prodajanimi električnimi znamkami v Sloveniji. Do konca leta bo številka prodanih presegla 300 vozil. Ambiciozen cilj, to je leta 2026 prodati 600 električnih vozil, se zdi po oceni vodstva družbe povsem dosegljiv.

Se enoprostorcem tudi v Evropi obetajo novi zlati časi? Foto: Citroën

Kot je povedal Tomšič, kot podjetje prodajajo avtomobile ne glede na skupni povprečni izračun CO2. Nihče od njih ne zahteva ustrezne kombinacije pogonov, toda istočasno tudi velja, da iz tovarne dobijo ravno prav oziroma že preračunano število enih in drugih.

Nekoliko bolj sproščeni okvirji prodaje bodo že leta 2026 prinesli prvo večjo spremembo. V ponudbo se vračajo citroen berlingo, peugeot rifter in fiat combo in to s klasičnimi motorji. Berlingo je pred leti predstavljal pri Citroenu okrog 30 odstotkov prodaje, nato pa je s prehodom na električni pogon zanimanje zanj povsem usahnilo. Prve kvote vozil bodo trgovci prejeli že januarja, do polovice leta pa se bo nato prodaja že vrnila v polni obseg. Za zdaj obstaja ponudba teh vozil iz tovarne neomejena. Tako bo morda do konca obstoječe generacije obeh vozil, ki jih bodo tudi še prenovili. Da vsaj pri Citroenu resno razmišljajo o prihodnosti berlinga, je pokazal tudi nedavni koncept enoprostorca prihodnosti.