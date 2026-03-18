Še ena kitajska znamka v Sloveniji – aduti Changana za zdaj nižje cene in bencin

Slovenski avtomobilski trg bo spomladi popestrila še ena kitajska znamka, Changan, ki ima prek svojega uvoznika visoke prodajne načrte – sčasoma ciljajo na triodstotni delež, ki pa ga bodo očitno vsaj sprva pridobili predvsem po zaslugi cenovno dostopnih bencinsko gnanih športnih terencev.

Kot smo napovedali že v začetku meseca, se je poleg znamke BYD na slovenski trg kot novinec podala še kitajska znamka Changan. Čeprav se bo njihova prodaja začela šele prihodnji mesec, lahko že zdaj napovemo dodatno zaostritev med znamkami na že tako natrpanem trgu. Kitajske znamke pridobivajo svoj tržni delež – po dveh mesecih letošnjega leta je ta že presegel osem odstotkov, vsak novinec pa bo ta delež še povečal. Prav gotovo bo konec letošnjega leta vsaj vsak deseti novo registrirani avtomobil v Sloveniji že kitajski.

Foto: Gregor Pavšič

Changan je vse prej kot avtomobilski novinec, saj sodi med najstarejše kitajske avtomobilske proizvajalce. Vozila izdelujejo že več kot 60 let, v tem času pa so na ceste spravili več kot 30 milijonov osebnih avtomobilov.

Znamko je v Slovenijo pripeljala srbska družba OMR, ki poleg avtomobilskega posla pokriva tudi področja financiranja, zavarovanja, lizinga in nepremičnin. Ukvarjajo se s prodajo več različnih znamk iz več ločenih avtomobilskih skupin, med temi pa je tudi Changan. V Sloveniji bo znamko zastopalo podjetje Crossroad Slovenija, ki ga vodi Andrej Lazar.

Changan smo v Sloveniji že spoznali kot tehnično-razvojnega partnerja Mazde. Njihov skupni produkt je limuzina mazda 6e, enako bo tudi z naslednjim modelom CX-6e.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Changan je znamka, ki ima precej evropski in nekoliko manj azijski videz – oblikovni center ima znamka namreč tudi v Torinu. Osrednja avtomobila znamke sta modela deepal 05 in deepal 07, ki sta oblikovana moderno in s poudarkom tako na digitalizaciji kot tudi prostornosti.

V notranjosti je zanimiva posebnost osrednji zaslon, ki ga je mogoče nagniti proti vozniku ali sovozniku. Do zdaj smo pri kitajskih avtomobilih že videli vrtljiv (BYD) ali stransko drsni zaslon (Voyah). Dve zanimivi posebnosti Changanovih električnih avtomobilov sta skoraj 200-litrski sprednji prtljažnik in kar šestkilovatna moč sistema V2L (vehicle-to-load). Oba modela bosta na voljo z električnim in tudi priključnohibridnim pogonom.

Več o vozni izkušnji Changanovih avtomobilov po prvih resnejših testih. Za zdaj pri električni različici izpostavljamo kapaciteti baterij 68 ali 80 kilovatnih ur (kWh). Manjša baterija je tipa LFP, večja pa NMC. Največja moč polnjenja DC pri modelu deepal 05 znaša 200 kilovatov.

Foto: Gregor Pavšič

Čeprav smo tudi na uradni predstavitvi znamke videli le oba električna avtomobila, uvozniki veliko več stavijo na bencinsko gnane križance. Changan bo namreč v Slovenijo pripeljal kompaktnega križanca in športnega terenca CS55 in CS75, ki sta dolga 4,5 oziroma 4,7 metra. Poganja ju že kar dobro znani 1,5-litrski bencinski motor.

O cenah za bencinsko gnana changana CS55 in CS75 za zdaj še ni podatkov. CS55 je sicer že devet let star model, ki je od leta 2021 na cestah v drugi generaciji. Ker motor ni elektrificiran, bodo lahko nizke tudi cene. Nekaj kitajskih znamk je s takim pogonom v Sloveniji že uspelo, lani je prodajno izstopal bencinsko gnani forthing T5 evo.

V Sloveniji z osmimi trgovci, imeli bodo tudi skladišče rezervnih delov

Prvi prodajni salon bo Changan v Sloveniji odprl sredi aprila, nato pa ostale šem do sredine junija. V načrtu je osem prodajno-servisnih centrov, kjer pa naj bi šlo za sodelovanje z že uveljavljenimi trgovci. V Sloveniji bodo imeli lastno skladišče za rezervne dele, ob tem pa še zagotovljeno 48-urno dobavo delov iz evropskega skladiščnega centra.

Letos nameravajo v Sloveniji prodati že 600 vozil znamke Changan, kar je prav gotovo ambiciozna številka glede na relativno pozen vstop na trg. Prihodnje leto naj bi se število prodanih avtomobilov že povečalo na tisoč, dolgoročni cilj pa je v Sloveniji pridobiti triodstotni tržni delež. Vsaj letos in prihodnje leto stavijo predvsem na modele z bencinskim in hibridnim motorjem, saj prodajo električnih vozil ocenjujejo le na 20 odstotkov.

Pri podjetju Crossroad Slovenija za zdaj večine cen še niso razkrili. Izjema je cena za električni model depaal S05, ki bo stal 40 tisoč evrov, model depaal S07 pa bo pet tisoč evrov dražji. Cene še ne upoštevajo morebitnih popustov in subvencij.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič