Cupra bo model Tavascan opremila tudi z manjšo baterijo kapacitete 58 kilovatnih ur, kar bo pomagalo pri cenovni dostopnosti tega avtomobila.

Cupra širi ponudbo električnega modela tavascan z novo osnovno različico, ki prinaša pomemben premik: manjšo baterijo, nižjo moč in s tem dostopnejšo vstopno točko v svet električne mobilnosti znamke. Nova izvedba z močjo 140 kW in baterijo kapacitete 58 kilovatnih ur (kWh) cilja na širši krog kupcev, saj združuje solidno zmogljivost z dosegom okoli 435 kilometrov ter hitrim polnjenjem (10–80 % v približno 26 minutah).

Pri Cupri za zdaj ne razkrivajo podatka, ali gre za železofosfatno baterijo LFP - tako sta pri Volkswagnovem koncernu nedavno dobila škoda elroq in škoda enyaq, enako tudi tehnično sorodni ford explorer.

Ključna novost je prav manjša baterija, ki bo omogočila nižjo ceno vozila in večjo dostopnost, hkrati pa ohranja dovolj zmogljivosti za vsakodnevno uporabo. Uradni doseg po WLTP je do 435 kilometrov. S tem Cupra širi doseg svojega električnega programa onkraj zmogljivejših, a dražjih različic (moč pogona 210 kW in 250 kW) ter model tavascan postavlja kot bolj realno alternativo za širši trg, ne le za kupce najvišjega segmenta.

Športno oblikovan kupejevski športni terenec združuje vozniško usmerjen karakter z napredno tehnologijo. Notranjost prinaša večji 10,25-palčni digitalni prikazovalnik, vmesnik na osnovi Androida ter nov volan s fizičnimi gumbi, kar izboljšuje uporabniško izkušnjo. Dodane so tudi funkcije, kot so inteligentna klimatska naprava s predpripravo kabine, možnost napajanja zunanjih naprav (V2L) ter enopedalna vožnja, ki povečuje učinkovitost v mestnem prometu.

