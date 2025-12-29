Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
21.29

Osveženo pred

39 minut

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 21.29

39 minut

Odzivi po šokantni diskvalifikaciji Timija Zajca

Timi Zajc pospremil diskvalifikacijo s humorjem, avstrijski kontrolor brez milosti: Pravila so pravila

Timi Zajc | Timi Zajc se je sprva veselil drugega mesta, a veselje v Oberstdorfu ni trajalo dolgo. | Foto Reuters

Timi Zajc se je sprva veselil drugega mesta, a veselje v Oberstdorfu ni trajalo dolgo.

Foto: Reuters

Uvodno preizkušnjo 74. novoletne turneje v Oberstdorfu žal ni zaznamovala le sanjska predstava Domna Prevca, ampak tudi šokantna diskvalifikacija Timija Zajca, ki je ostal brez drugega mesta. Zajc je kršil pravila, hlačnica njegovega dresa je bila predolga za tri milimetre. Avstrijski kontrolor Mathias Hafele je spoštoval pravila in bil brez milosti, slovenski osmoljenec dneva pa je zaplet pospremil s humorjem in na Instagramu objavil šaljiv zapis.

Domen Prevc
Sportal Izjemni Domen Prevc brez konkurence, Timi Zajc po drugem mestu diskvalificiran

Ko je Domen Prevc navdušil še v drugo in potrdil mogočno zmago v Oberstdorfu, se je Slovenija veselila izjemnega uspeha, saj je bil na drugem mestu Timi Zajc. Veselje pa ni trajalo dolgo, saj je bil 25-letni Slovenec kmalu diskvalificiran. Pri merjenju je bilo ugotovljeno, da je njegov dres predolg za tri milimetre.

Kakšno bi bilo šele veselje v slovenskem taboru, če bi obveljalo tudi drugo mesto Timija Zajca! | Foto: Reuters Kakšno bi bilo šele veselje v slovenskem taboru, če bi obveljalo tudi drugo mesto Timija Zajca! Foto: Reuters

Kontrolor skakalnih dresov Mathias Hafele je pojasnil, da je Zajc s tem kršil pravila in ostal brez uvrstitve. "Pravila so pravila. V takem primeru ne moremo delati izjem. Ne delamo izjem," je bil jasen nekdanji avstrijski smučarski skakalec. Ker večja obleka ponuja večjo površino, ta pa omogoča večji vzgon in daljše skoke, je sledila diskvalifikacija.

Prevc: Upam, da to Timiju ne bo vzelo volje

Šaljiva objava Timija Zajca na Instagramu | Foto: Instagram Šaljiva objava Timija Zajca na Instagramu Foto: Instagram V slovenskem taboru je neugoden pripetljaj s prekomerno dolžino dresa pričakovano poskrbel za slabo voljo. Glavni slovenski trener Robert Hrgota je v žargonu po razglasitvi povedal, da je bila "noga za tri milimetre prekratka", obenem pa pojasnil, da so meritve pred tem nekajkrat opravili sami in ni prišlo do odstopanj. "Iskreno so me kar potisnili kmalu po skoku, češ da se mudi. Šel sem na kontrolo in potem naprej na razglasitev in ne vem, kaj se je tedaj dogajalo z Zajcem. Vsi smo na meji, vse se hitro preseli na napačno stran. Upam, da to Timiju ne bo vzelo volje, da bo nadaljeval, kot je začel tukaj, in mu ne bo zmanjkalo nekaj milimetrov pri dresu, kot mu je danes," je diskvalifikacijo pospremil zmagovalec Domen Prevc.

Kaj pa je dejal osmoljenec dneva Timi Zajc? Na Instagramu je objavil zapis s šaljivo vsebino. "Kako lepo tekmovanje! Gremo zdaj malo raztegniti dres, morda pa bo v Garmisch-Partenkirchnu vse v redu," se je pošalil slovenski smučarski skakalec, ki je zaradi diskvalifikacije na uvodnem dejanju 74. novoletne turneje že ostal brez možnosti za vrhunski dosežek v skupnem seštevku štirih skakalnic.

Domen Prevc je deklasiral konkurenco in bil razred zase. | Foto: Reuters Domen Prevc je deklasiral konkurenco in bil razred zase. Foto: Reuters

Karavana smučarskih skakalcev je sicer stroge ukrepe za uveljavljanje predpisov na prestižnem tekmovanju v Oberstdorfu dobro sprejela. "Mislim, da je to dobro. Pošilja nam sporočilo," je dejal nekdanji smučarski skakalec Markus Eisenbichler, ki v Oberstdorfu opravlja delo strokovnega komentatorja za Eurosport.

