Zmagovalec prve tekme poletov svetovnega pokala te sezone je vodilni skakalec zime Domen Prevc, ki je s finalnim skokom 228,5 metra napredoval z drugega mesta do zmage. Vodilnega po polovici Avstrijca Stephana Embacherja je na koncu prehitel za 1,1 točke. Z 12. zmago sezone je naredil še korak k velikemu kristalnemu globusu. Tretji je bil s kar 32 točkami zaostanka Avstrijec Jonas Schuster, ki je sploh prvič na zmagovalnem odru svetovnega pokala. Do točk sta prišla še dva Slovenca, Timi Zajc je bil 19., Žak Mogel 30. V nedeljo bo na Kulmu še ena posamična tekma.

Smučarji skakalci so opravili s prvo tekmo na letalnici v tej sezoni svetovnega pokala, ki se je končala z novo zmago Domna Prevca, ki brani mali kristalni globus v poletih.

Prevc je v prvi seriji nastopil z nižjega naletnega mesta in z nekaj težavami poletel 213,5 metra. Za vodilnim Stefanom Embacherjem, ki je skočil 223 metrov, je imel po polovici tekme na drugem mestu 6,5 točke zaostanka. Tretji je bil še en Avstrijec Jonas Schuster (215 metrov).

Jonas Schuster se pri 22. letih veseli prvih stopničk svetovnega pokala. Foto: Reuters Ta je v finalu zdržal pritisk, skočil 204,5 metra, kar je bilo dovolj za njegove prve stopničke svetovnega pokala. Tik za njim je v finalu skočil Prevc, pristal pri daljavi tekme 228,5 metra in vrgel rokavico vodilnemu Embacherju. Z istega naleta je poletel 219,5 metra in za las zaostal za Domnom, ki je zmagal s prednostjo 1,1 točke. Tretji Schuster je zaostal že 31,9 točke.

"Veseli me, da tudi s takimi napakami lahko konkurira za zmago"

"Osvojil sem še četrto letalnico. Drugi skok mi je kar nekako uspel. Danes sem se veliko bolj sprostil, malenkostne napake so sicer še bile. Mi je pa všeč, da so mladi prišli, da tudi mene priganjajo," je za nacionalno televizijo po zmagi dejal Prevc.

"Veseli me, da tudi s takimi napakami lahko konkurira za zmago, tako da smo z rezultatom zadovoljni, vemo pa, tudi Domen to ve, da je bila poskusna serija prava. Iz te serije mora v nedeljo izhajati. Finalni skok je bil boljši kot prvi, a tudi tu je imel težave, v nedeljo bo treba opraviti še bolj osredotočeno, da bo skok bolj čist," je dejal glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota.

Najboljša trojica. Foto: Reuters

Še korak bližje velikemu globusu in bratu po številu zmag Veliki globus je vse bližje. Foto: Reuters Prevc je dosegel 12. zmago sezone svetovnega pokala, peto zaporedno v tem tekmovanju, in naredil še korak naprej k velikemu kristalnemu globusu. Pred najbližjim zasledovalcem Rjojujem Kobajašijem, ki je bil danes osmi, ima 693 točk prednost. Najbolj verjetno je, da bo Prevc veliki globus potrdil čez teden dni v Lahtiju. Za Prevca je bila to 21. zmaga kariere, tako da za bratom Petrom zaostaja le še za tri zmage.

Timi Zajc je bil 19. Foto: Reuters

Zajc 19., Mogel 30., v nedeljo še ena tekma

Po spodbudnem poskusnem skoku, ko je bil peti, je v prvi seriji znova malce zmanjkalo Timiju Zajcu. S 195 metri je v drugi seriji napadel z 19. mesta, skočil 197 metrov, tako da je zadržal mesto iz prve serije. Do točk je prišel še Žak Mogel, ki je s 194 metri po polovici zasedal 24. mesto, v finalu pa po 179,5 metrih zdrsnil na zadnje mesto med finalisti.

V petek je v kvalifikacijah obstal Rok Oblak, zaradi neustreznih mer pri razkoraku pa je brez kvalifikacij po diskvalifikaciji ostal Anže Lanišek.

V nedeljo bo tu še ena posamična preizkušnja. Ob 12. uri so predvidene kvalifikacije, ob 13.30 pa prva serija.

Smučarski poleti, Kulm, posamična tekma (m):

