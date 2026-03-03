Vsako pomlad, ko se pod mogočnimi vrhovi v dolini pod Poncami zberejo tisoči navijačev, Planica znova postane srce slovenske evforije. To ni le športni dogodek in zaključek sezone smučarskih skokov, temveč tradicija, ki povezuje generacije. Nekateri se še danes spominjajo, kako so prvič stali pod letalnico z dedkom, drugi zdaj tja vodijo svoje otroke, vsi pa vsakič znova začutimo tisto posebno energijo, ko se ob poletu čez 200 metrov za hip ustavi čas. Planica je prostor, kjer navijamo kot eno, kjer nastajajo zgodbe za vse življenje in kjer so trenutki preprosto neprecenljivi.

Planica 2026: Kakšen spektakel nas čaka letos?

Tudi letos bo Planica 2026 eden največjih športnih spektaklov pomladi. Med 26. in 29. marcem 2026 se bo v dolini pod Poncami odvil FIS finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki bo tudi uradni zaključek sezone 2025/26. Ta štiridnevni dogodek bo znova združil navijače z vsega sveta pod ikonično Letalnico bratov Gorišek, kjer še vedno odmevajo svetovni rekordi in najbolj dramatični poleti v zgodovini športa.

Foto: Mastercard

V času od četrtka do nedelje se bodo odvila štiri tekmovanja, ki obetajo razburljivo kombinacijo vrhunskih dosežkov in spektakularnih poletov: četrtek bo zaznamovan s kvalifikacijami, petek s prvo posamično moško tekmo, sobota z moško ekipno tekmo in posamično žensko tekmo, nedelja pa bo dan, ko se bo sezona slovesno končala s še eno moško posamično preizkušnjo.

Letos bo dogodek še posebej zgodovinski, saj bodo ženske prvič v Planici nastopile na znameniti letalnici Gorišek, kar pomeni pomemben korak naprej v razvoju smučarskih poletov.

Vzporedno s tekmami bo Planica kot običajno poskrbela tudi za domače in tuje obiskovalce z dodatnim spremljevalnim programom, zabavo in družabnim dogajanjem, ki se razprostira izven samega tekmovalnega prizorišča, zato bo obisk tega praznika športa in navdušenja nekaj, česar ne želite zamuditi.

Želite Planico 2026 doživeti iz prve vrste?

Če ste med tistimi, ki ob pogledu na polete nad 200 metri še vedno dobite kurjo polt, ali pa med tistimi, ki bi radi svojim otrokom prvič pokazali, kaj pomeni prava evforija v Planici, potem je letos priložnost, da to doživite drugače. Ne le kot del množice, temveč kot del zgodbe. Kot nekdo, ki si spektakel ogleda z najboljšega razgleda, v družbi svojih najbližjih in z izkušnjo, o kateri se še dolgo govori.

Foto: Mastercard

Prav zato je Mastercard pripravil posebno nagradno igro, ki navijačem ponuja možnost, da Planico 2026 izkusijo na nepozaben način, z ekskluzivnim dostopom, VIP-postrežbo in srečanjem z enim največjih slovenskih junakov smučarskih skokov.

Doživite FIS svetovni pokal v smučarskih skokih Planica 2026 drugače Zberite svoje najbližje, delite spomin in si s pomočjo nagradne igre zagotovite priložnost za ogled spektakla z najboljšega razgleda. Počutiti se kot ena velika družina: neprecenljivo.

Neprecenljiva izkušnja v Planici: ekskluzivni Mastercard lounge in srečanje z Domnom Prevcem

Mastercard letos navijačem ponuja priložnost, ki presega klasičen obisk tekme. V sklopu nagradne igre bo eden izmed sodelujočih prejel dostop do ekskluzivnega Mastercard loungea za kar deset oseb: za vas, vašo družino ali družbo prijateljev. VIP-postrežba, udobje in pogled na najboljši del prizorišča FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih Planica 2026 ustvarijo izkušnjo, ki je preprosto drugačna.

Foto: Grega Valančič

A to še ni vse. Zmagovalca in njegovo družbo čaka tudi srečanje z Domnom Prevcem, enim najuspešnejših slovenskih smučarskih skakalcev, ki je Planico že večkrat spremenil v prizorišče zgodovinskih poletov. Osebni stik z vrhunskim športnikom, fotografija, pogovor – to so trenutki, ki ostanejo.

Poleg glavne nagrade Mastercard podarja tudi vstopnice za petkovo, sobotno in nedeljsko tekmo ter družinske pakete vstopnic, da lahko spektakel doživite skupaj s svojimi najbližjimi. Ker je Planica kraj, kjer se vsi počutimo kot ena velika družina. In takšni trenutki so enostavno neprecenljivi.

Kako sodelovati v nagradni igri?

Sodelovanje je preprosto in temelji na tem, kar Planico dela tako posebno – na spominih. Mastercard letos zbira trenutke, ki so zaznamovali vaše obiske pod Poncami, in jih združuje v virtualnem albumu, posvečenem navijačem vseh generacij.

Foto: Mastercard

Za sodelovanje naložite svoj spomin iz Planice. Naj gre za spomin na nepozaben skok, družinski izlet ali navijaško evforijo. S tem boste postali del skupne zgodbe in se hkrati potegovali za ekskluzivne nagrade. Več informacij in prijava sta na voljo na www.shareplanica.si.

Planica je že desetletja prostor, kjer nastajajo najlepši športni trenutki. Letos lahko prav vaš spomin postane vstopnica za novo, še večjo zgodbo.

Delite svoj spomin in doživite Planico 2026 na VIP-način Naložite fotografijo ali zgodbo iz Planice na www.shareplanica.si in sodelujte v nagradni igri za ekskluzivni Mastercard lounge za deset oseb ter srečanje z Domnom Prevcem. Ustvarite nove spomine. Doživite Planico drugače. Neprecenljivo.

Foto: Mastercard

Planica ni le še ena postaja svetovnega pokala. Je zaključek sezone, prizorišče rekordov in prostor, kjer se zgodovina piše skoraj vsako leto znova. Letalnica bratov Gorišek velja za eno najbolj ikoničnih letalnic na svetu, prav tu so padali svetovni rekordi, prav tu so slovenski skakalci doživljali svoje največje trenutke in prav tu se vsako pomlad zbere več deset tisoč navijačev, ki ustvarijo vzdušje, kakršnega težko najdemo drugje v Evropi.

Planica je tudi simbol vztrajnosti in napredka slovenskega športa. Je dokaz, da lahko majhna država ustvari dogodek svetovnega formata, ki ga spremljajo milijoni gledalcev po vsem svetu. In ko se zadnjo marčevsko nedeljo spusti zastor nad sezono, se zdi, kot da se zapre eno poglavje, a hkrati že odšteva do naslednje pomladi.

Prav zato Planica ni zgolj tekma. Je izkušnja, ki jo je treba doživeti vsaj enkrat v življenju.

Naložite svoj spomin in sodelujte v nagradni igri Postanite del virtualnega albuma in se potegujte za ekskluzivni Mastercard lounge ter neprecenljivo izkušnjo v Planici 2026. Več na www.shareplanica.si.

Zakaj nas šport povezuje bolj kot karkoli drugega?

Šport ima posebno moč. V nekaj sekundah lahko ustvari občutek pripadnosti med ljudmi, ki se med seboj sploh ne poznajo. Ko skakalec sedi na zaletišču, množica utihne. Ko se odrine, vsi zadržimo dih. In ko pristane, vsi skupaj reagiramo kot eno. V tistem trenutku ni pomembno, od kod prihajamo, koliko smo stari ali s kom stojimo pod letalnico. Pomemben je občutek, da smo del iste zgodbe.

Eden pomembnih dogodkov lanskoletne Planice je bilo vključevanje oseb z invalidnostjo med prostovoljce. Kar deset odstotkov vseh prostovoljcev na dogodku so bili posamezniki z različnimi oblikami invalidnosti, ki so se ob podpori družbe Mastercard ekipi pridružili prek platforme SharePlanica. Foto: Mastercard

Planica je šolski primer te kolektivne energije. Navijanje ni individualno, temveč skupno. Evforija se širi kot val, objemi med neznanci niso nič nenavadnega, solze sreče pa del nepozabnega finala sezone. Takšni trenutki se zasidrajo globoko v spomin, ne le zaradi rezultata, temveč zaradi občutka, ki ga ustvarijo.

Prav zato so športni spomini med najmočnejšimi. Pogosto se ne spomnimo vseh številk in daljav, spomnimo pa se, s kom smo stali pod Poncami, kako je dišalo po čaju in kuhanem vinu, kako smo se smejali in kako smo skupaj odštevali metre. Šport nas povezuje, ker ustvarja skupne trenutke, ki jih nosimo s seboj še dolgo po tem, ko se tribune izpraznijo. Neprecenljivo.