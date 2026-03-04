Ilka Štuhec bo zamenjala Jerneja Damjana

Športnice in športniki, člani A reprezentanc Smučarske zveze Slovenije, so v izvršilni odbor SZS kot predstavnico športnic in športnikov izvolili Ilko Štuhec, najuspešnejšo slovensko alpsko smučarko zadnjega desetletja, so sporočili iz SZS.

Kot so še dodali, je Ilka Štuhec v svojem programu izpostavila pomen stabilnega in strokovno podprtega okolja za doseganje vrhunskih rezultatov. Poudarila je, da športniki za uspeh potrebujejo jasno strukturo, zaupanje, strokovno podporo in odprto komunikacijo z vodstvenimi organi. Posebej je opozorila, da vrhunski rezultati niso samoumevni, temveč posledica dolgoročnega, sistemskega dela in sodelovanja vseh deležnikov.

Ob izvolitvi je povedala: "V profesionalnem športu sem na najvišji ravni pridobila ogromno izkušenj – tako v obdobjih uspehov kot tudi v času poškodb in zahtevnih odločitev. Dobro vem, kako pomembno je, da ima športnik ob sebi stabilen sistem, ki mu omogoča, da se lahko v celoti posveti svojemu cilju. Vem tudi, kako je, ko se športnik ne počuti slišanega oziroma manjka učinkovit pretok informacij. Kot predstavnica športnic in športnikov si zato želim prispevati k odprtemu dialogu, večjemu medsebojnemu razumevanju ter krepitvi pogojev, v katerih bodo lahko prihodnje generacije razvijale svoj potencial."

Izvolitev Ilke Štuhec pomeni pomemben korak k še tesnejšemu vključevanju aktivnih in nekdanjih vrhunskih športnikov v procese odločanja Smučarske zveze Slovenije. Njen pogled z vidika tekmovalke, ki je doživela tako vrhove kot zahtevna obdobja kariere, predstavlja dragocen doprinos k oblikovanju rešitev, ki bodo dolgoročno krepile slovensko smučanje.

Štuhec bo na funkciji s 1. 5. 2026 nadomestila dosedanjega predstavnika športnic in športnikov Jerneja Damjana. V svoji bogati karieri je osvojila dva naslova svetovne prvakinje v smuku (2017, 2019), mali kristalni globus v smuku in alpski kombinaciji ter številne uvrstitve na stopničke svetovnega pokala.

Preberite še: