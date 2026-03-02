Bo Domen Prevc dobil svoj "Projekt 300"?

Se spomnite, kako je Rjoju Kobajaši pred dvema letoma po koncu sezone v deželi ognjenikov Islandiji poletel kar 291 metrov? Njegova želja je bila postati prvi na svetu, ki bi preletel mejo 300 metrov. Kaj pa Domen Prevc in takšna priložnost? Malce nora ideja, ki pa ob takšnem podjetju, kot je Red Bull, ne bi bila neizvedljiva. Ker z Avstrijci Domen že sodeluje, se poraja vprašanje: bi lahko dobil svojo priložnost za "Projekt 300"?

Slab mesec je do konca sezone, v kateri je prvo ime Domen Prevc. Osvojil je vse osrednje lovorike, streljaj je oddaljen od velikega kristalnega globusa, povrhu vsega pa je ob zaključku lanske sezone, v kateri je na nordijskem svetovnem prvenstvu osvojil zlato medaljo, postavil še svetovni rekord v poletih – nova znamka znaša 254,5 metra na Letalnici bratov Gorišek v Planici. Vse to mu je uspelo v zgolj 365 dneh.

291 metrov na Islandiji: zakaj je bil Kobajašijev polet nekaj posebnega

A to ni najdaljša daljava v smučarskih skokih. Japonec Rjoju Kobajaši si jo lasti, vendar na umetno narejeni letalnici na Islandiji. Po njegovi sanjski sezoni 2023/24 so v podjetju Red Bull pripravili posebej pripravljeno letalnico v islandskem smučarskem središču Hlidarfjall v Akureyriju.

Kako je Rjoju Kobajaši leta 2024 poletel 291 metrov

Domnov prijatelj je tako leta 2024 v prirejenem dresu skušal preleteti posebno mejo 300 metrov, na koncu pa naredil telemark pri 291 metrih, kar je najdaljša daljava, vendar ne na tekmah svetovnega pokala ali svetovnega prvenstva v poletih.

"Če bi steza ostala hladna in bi omogočala boljše drsenje, bi lahko poletel 340 metrov in pristal v telemarku, kot je pri 291 metrih. Varnostno je bilo vse popolnoma pod nadzorom. Pripravljena smo imeli letala, če bi imeli morda težave," je takrat za Nordic Magazine dejal skakalni strokovnjak Frederic Zoz, ki je nekoč deloval tudi v slovenski skakalni reprezentanci in bil zadolžen za skakalne drese.

Realnost 300 metrov pri Domnu Prevcu ne bi bila šala

Da Domen Prevc sodeluje s podjetjem, ki proizvaja energetsko pijačo, je že znano. Skakalci, katerih opremljevalec je prav Red Bull, imajo sicer na čeladah njihov logotip, kar pa Domen ne more imeti, saj imajo vsi slovenski skakalci na čeladah napis Gorenje in so pogodbeno vezani.

Domen Prevc je bil letos na letalnicah brez konkurence. Bi lahko tudi on tako kot Rjoju Kobajaši dočakal poseben projekt v sodelovanju z Red Bullom? Foto: Guliverimage

Zato pa smo Domna v tej sezoni že velikokrat videli v izteku skakalnic ob zmagoslavjih držati energetsko pijačo dotičnega proizvajalca.

Ker pri slednjemu stremijo k ekstremnim zgodbam, bi lahko bila povsem legitimna ideja o morebitnem novem napadu na mejo 300 metrov. Domen je v življenjski formi – boljši kot takrat Kobajaši –, Domen z njimi sodeluje, Domen je najboljši letalec na svetu … Mogoče pa bo tudi slovenski šampion kdaj dočakal kakšno izmed takšnih estremnih idej, s katero se bo še izdatneje zapisal v zgodovino smučarskih skokov in obenem ekstremnih podvigov, kar smučarski skoki sami po sebi za navadne smrtnike že so.

Domen skače v svoji ligi

Ne glede na vse pa lahko že zdaj uživamo v njegovih ekstremnih poletih. Da je brez konkurence, smo lahko videli tudi pretekli konec tedna na letalnici na Kulmu, kjer je podrl rekord letalnice, ki je bil v lasti brata Petra Prevca. Zdaj nova znamka znaša 245,5 metra. Pred njim sta v marcu še letalnica v Vikersundu in slovenska kraljica Letalnica bratov Gorišek, kjer bo praznično med 26. in 29. marcem – premierno bodo na njej letela tudi dekleta na čelu z Niko Prevc, ki se prav tako lahko pohvali s svetovnim rekordom v dolžini 236 metrov iz Vikersunda lani.