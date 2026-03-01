Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Nedelja,
1. 3. 2026,
19.05

Domen Prevc Nika Prevc Lisa Eder smučarski skoki

Nedelja, 1. 3. 2026, 19.05

Avstrijska skakalka Lisa Eder: Mislim, da je družina Prevc nora

Lisa Eder | Lisa Eder je drugič v sezoni premagala Niko Prevc, o njej in njenem bratu Domnu pa ima spoštljivo mnenje. | Foto Reuters

Lisa Eder je drugič v sezoni premagala Niko Prevc, o njej in njenem bratu Domnu pa ima spoštljivo mnenje.

Foto: Reuters

Po izjemni sezoni Nike Prevc in brata Domna Prevca, ki sta ta konec tedna skočila do novih treh zmag v svetovnem pokalu, dežujejo hvalnice na njun račun. Prav posebne besede pa je na olimpijskih igrah izustila Avstrijka Lisa Eder, ena redkih, ki je Niko letos v svetovnem pokalu tudi premagala - drugič v nedeljo doma v Hinzenbachu. Najprej je poudarila, kako izjemna je Slovenka v tej zimi, nato pa z nasmehom na obrazu dodala stavek: "Tudi brat Domen je takšen. Mislim, da je družina Prevc nora."

Lisa Eder je bila v tej sezoni ena od skakalk, ki je Niki Prevc uspela vzeti zmago. V Zau na Kitajskem se je veselila velikega uspeha. Drugič ji je to uspelo ta konec tedna v Hinzenbachu. V soboto je kraljevala slovenska skakalka, v nedeljo pa po napaki v prvi seriji osvojila tretje mesto in odprla Lisi pot do druge zmage v sezoni - sicer je bila kar šestkrat druga.

Nika Prevc
Ko smo jo še na olimpijskih igrah v Predazzu vprašali, kako gleda na skakalno šampionko, ni ovinkarila s pohvalami.

"Nika ima izjemno sezono za seboj. Odlična je. Težko jo je premagati," je dejala Avstrijka, ki je v zadnjih mesecih iz prve vrste spremljala, kako Nika iz tekme v tekmo deluje zanesljivo in je streljaj od tega, da še tretjič zapored osvoji veliki kristalni globus.

"Tudi Domen je takšen"

Ko je beseda nanesla na občutek, da skače v času, ko ena tekmovalka tako izrazito odstopa, je Eder najprej skomignila, nato pa se nasmehnila. In potegnila vzporednico iz moške karavane smučarskih skokov.

Lisa Eder | Foto: Reuters Lisa Eder Foto: Reuters

"Tudi brat Domen je takšen. Mislim, da je družina nora," je dodala in izpostavila, da spremljamo nadvlado družine Prevc v tej zimi.

Domen Prevc, Kulm 2026, nedelja
Kdo je letos sploh premagal Niko Prevc

Niko Prevc je v svetovnem pokalu v tej sezoni premagalo le nekaj tekmovalk – med njimi Nozomi Maruyama, Anna Odine Strøm, Abigail Strate, Eirin Maria Kvandal in Lisa Eder.

Nika ima sedem tekem pred koncem sezone neulovljive 602 točke.

Nika Prevc, Willingen
Ernest Prišlič
Domen Prevc Domen Prevc Hinzenbach Nika Prevc Nika Prevc Lisa Eder smučarski skoki
