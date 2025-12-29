Izjemni Domen Prevc brez konkurence, Timi Zajc po drugem mestu diskvalificiran

V nemškem Oberstdorfu se je povsem po slovenskih notah začela 74. novoletna turneja smučarjev skakalcev. Suvereno je do zmage prišel Domen Prevc, ki je bil najboljši že v prvi seriji, na koncu pa najbližje konkurente prehitel za 17,5 točke. Nekaj časa je kazalo celo na dvojno slovensko zmago, saj je bil Timi Zajc drugi, a je bil zatem diskvalifirican zaradi predolgega dresa. Drugo mesto je tako osvojil Avstrijec Daniel Tschofenig, tretje pa Nemec Felix Hoffmann. Do točk sta od Slovencev prišla še Anže Lanišek na 12. mestu in Rok Oblak, ki je bil 28.

Oberstdorf, novoletna turneja, končni vrstni red:

Novoletna turneja se je začela povsem slovensko obarvano. Domen Prevc je namreč tudi na prvi tekmi turneje v Oberstdorfu dokazal, da je v izjemni formi. Najboljši je bil že v prvi seriji, v drugo pa je le še potrdil svojo prevlado in suvereno prišel do svoje 15. zmage (141,5 metra, 140 metrov; 154,5 točke). Do zdaj je bil na tej skakalnici najvišje na šestem mestu, hkrati pa je bila to tudi prva slovenska zmaga v zgodovini v Oberstdorfu.

Do stopničk je skočil tudi Timi Zajc, a je bil zatem zaradi predolgega dresa za tri milimetre naknadno diskvalificiran. Petindvajsetletni slovenski skakalec je po prvi seriji za drugim mestom zaostajal le 2,4 točke, v drugo je še nekaj dodal, a na koncu na žalost ostal brez uvrstitve. Drugo mesto je tako osvojil Avstrijec Daniel Tschofenig, ki si je sicer pred diskvalifickacijo to mesto delil z Zajcem. Tretji je bil Nemec Felix Hoffmann (132,5 metra, 136 metrov; 297,3 točke).

Timi Zajc je skočil na drugo mesto, a bil zaradi tri milimetre predolgega dresa diskvalificiran. Foto: Reuters

Avstrijec Jan Hörl, ki je bil po prvi seriji drugi, je bil na koncu četrti (297,1 točke).

Do točk sta prišla še dva Slovenca. Anže Lanišek je v finalu pridobil tri mesta in je bil na koncu 11. (130,5 metra, 133,5 metra; 284 točk), Rok Oblak pa je preizkušnjo končal na 27. mestu (126 metrov, 117,5 metra; 244,1 točke).

Vsi štirje Slovenci so bili v dvobojih parov v prvi seriji, kar je stalnica tekem novoletne turneje, zanesljivi. Prevc je z lahkoto opravil s Fincem Eetujem Nousiainenom. Zajc, ki je kvalifikacije sklenil na četrtem mestu, je v prvi seriji zanesljivo opravil z Ukrajincem Jevhenom Marusjakom. Zanesljiv je bil v prvi seriji in dvoboju na izločanje tudi Lanišek, ki je po devetem mestu v kvalifikacijah za uvod moči meril s Kazahstancem Iljo Mizernihom, ki je bil 42., in ga zanesljivo premagal. Oblak pa se je v prvi seriji na izločanje pomeril s Fincem Anttijem Aaltom, ki je proti Slovencu nastopil v vlogi izzivalca in ni bil kos Slovencu.

Skakalci so uro in pol pred tekmo opravili tudi s poskusno serijo, v kateri je bil najdaljši Avstrijec Jan Hörl (140 m). Takoj za njim sta se zvrstila Domen Prevc (139 m) in Timi Zajc (131 m). Rok Oblak je bil 25. (122, 5), Anže Lanišek pa je imel 29. rezultat (119 m).

V nedeljskih kvalifikacijah je izpadel Žak Mogel, bil je 57. med 65 udeleženci.

Po tej tekmi se bo karavana preselila v Garmisch-Partenkirchen, kjer bo po kvalifikacijah 31. decembra druga tekma na sporedu prvi dan novega leta. Za tem sledita še tekmi v Innsbrucku in Bischofshofnu. Turneja se bo končala 6. januarja.

