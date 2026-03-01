Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., S. K., Pe. M.

Nedelja,
1. 3. 2026,
15.18

Osveženo pred

9 minut

Rok Oblak Timi Zajc Timi Zajc Žak Mogel Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Kulm smučarski poleti

Nedelja, 1. 3. 2026, 15.18

9 minut

Smučarski poleti, Kulm, kvalifikacije in posamična tekma (m)

Izjemni Domen Prevc z rekordom zapečatil novo zmago!

Avtorji:
M. P., S. K., Pe. M.

Domen Prevc, Kulm 2026 | Domen Prevc je pokazal, da mu na skakalnicah in letalnicah trenutno ni para. | Foto Reuters

Domen Prevc je pokazal, da mu na skakalnicah in letalnicah trenutno ni para.

Foto: Reuters

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je tudi na nedeljski tekmi v poletih na Kulmu pokazal, da mu ni para. Vodil je že po prvi seriji (238 m), v finalu pa z 245,5 metri, kar je nov rekord avstrijske letalnice, zapečatil zmago, svojo drugo v dveh dneh. Danes je drugo uvrščenega Avstrijca Stephana Embacherja premagal za 24,8 točke, tretji je bil Norvežan Johann Andre Forfang. Anže Lanipek je v finalu pridobil sedem mest in tekmo končal kot 12., Timi Zajc pa je zasedel 28. mesto. Žak Mogel je tekmo končal po prvi seriji na 38. mestu, Rok Oblak pa je obtičal že v kvalifikacijah.

Robert Hrgota
Sportal Domen Prevc z najdaljšim poletom tekme do nove zmage #video

Domen Prevc je že po prvi seriji današnje druge tekme smučarjev letalcev na Kulmu prepričljivo vodil pred domačim adutom Embacherjem. S kar dveh mest nižjega zaletišča je poletel 238 metrov in imel za finale 12,8 točke naskoka. V finalu pa je 26-letnik na imeniten način potrdil 13. zmago v sezoni in dokazal, da mu to zimo ni para. Z rekordom letalnice 245,5 metra in spet z nižjega naleta, poletel kar 20,5 m več od Embacherja. Podrl je bratov rekord iz leta 2016, ko je Peter Prevc na Kulmu poletel 244 metrov.

Od Slovencev sta danes do točk prišla še Anže Lanišek z 12. in Zajc z 28. mestom. Lanišek (374,6) je v drugi seriji napadel z 19. mesta in pridobil sedem mest. Timi Zajc (329,9), ki se ta konec tedna ni ravno dobro znašel, je tudi v drugi seriji zadržal položaj po prvi seriji. Brez finala je ostal Žak Mogel, medtem ko je v kvalifikacijah obstal Rok Oblak.

Smučarski poleti, Kulm, nedeljska tekma (m):

Na kvalifikacijah Prevc poletel prek 240 metrov

Domen Prevc | Foto: Reuters Domen Prevc Foto: Reuters Domen Prevc je po odločitvi žirije na kvalifikacijah skočil z nižjega, 23. zaletnega mesta, a vseeno v rahlem vetru v prsi odletel kar 240,5 metra. Rekord letalnice ima sicer njegov brat Peter Prevc, ki je leta 2016 pristal pri 244 metrih. Najmlajši od bratov Prevc je zaradi težav pri pristanku globoko v dnu letalnice za 4,6 točke ugnal Avstrijca Stephana Embacherja. Slednji je z naleta višje skočil 228 metrov. Po petkovi diskvalifikaciji je bil znova na letalnici Anže Lanišek in z 224 metri zasedel sedmo mesto. Skočil je s treh naletnih mest višje od Prevca. Timi Zajc se še naprej muči na Kulmu, v kvalifikacijah je skočil 187 metrov in zasedel 37. mesto. Na tekmo se je za las prebil tudi Žak Mogel, ki je poletel 188 metrov . Brez nje je na 46. mestu ostal Rok Oblak (187 m).

Po tej tekmi se bo svetovni pokal preselil v Lahti, kjer lahko Domen Prevc tudi v teoriji potrdi veliki kristalni globus.

